Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát chết trước đầu ô tô ở Bình Dương

Phát hiện chiếc ô tô đang lao tới, cô gái đi xe máy dừng lại rồi nhanh chân nhảy qua một bên. Cú phản xạ cực nhanh giúp cô gái thoát chết trong gang tất. Tối 21/12, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã xử lý xong hiện trường vụ ô tô đang lưu thông bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào một tiệm bán hàng. Cô gái nhanh chân nhảy khỏi xe máy khi ô tô lao đến (Ảnh từ cắt clip). Gần 17h cùng ngày, nam tài xế lái chiếc ô tô hiệu Toyota Camry mang biển số tỉnh Bình Dương trên đường Chòm Sao, hướng ra quốc lộ 13, trên xe lúc này còn có một phụ nữ và hai trẻ em. Khi ô tô qua khỏi đoạn giao với đường Hưng Định 16 (phường Hưng Định, TP Thuận An), bất ngờ chạy qua làn đường ngược lại, va chạm với xe máy do một cô gái cầm lái đang đi tới. Chiếc ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè, tông vào cột biển báo giao thông rồi lao vào tiệm bán chậu cảnh. Tại hiện trường, cột biển báo bị ngã, phần trước của tiệm bán chậu cảnh đổ sập, chiếc ô tô hư hỏng nằm lọt thỏm trong đống đổ nát. May mắn, vụ tai nạn không làm ai bị thương. Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV). Camera nhà dân cho thấy, khi phát hiện chiếc ô tô lao tới, cô gái đi xe máy dừng lại rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi xe. Phản xạ cực nhanh đã cứu cô gái thoát chết trong gang tất. Sau tai nạn, cô gái này đã lấy xe rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an TP Thuận An tới xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.