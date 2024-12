Đầu tư 4,5 tỷ đồng làm hàng rào bảo vệ 7 con hổ tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Tỉnh Quảng Bình sẽ bố trí 4,5 tỷ đồng cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để thực hiện làm hàng rào khuôn viên và các hạng mục phụ trợ tại khu nuôi 7 cá thể hổ. Ngày 21/12, lãnh đạo HĐND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa thông qua nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2025. Trong đó tỉnh Quảng Bình sẽ bố trí 4,5 tỷ đồng cho Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng để làm hàng rào khuôn viên và các hạng mục phụ trợ tại khu nuôi cứu hộ các cá thể hổ tiếp nhận từ VQG Pù Mát (Nghệ An). Cá thể hổ được chăm sóc tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Ảnh: Tiến Thành). Việc đầu tư hàng rào và các hạng mục phụ trợ nhằm hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng để tạo khu cách ly an toàn, thuận lợi cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc động vật hoang dã cũng như các hoạt động nghiên cứu và du lịch. Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đang chăm sóc và nuôi dưỡng 7 cá thể hổ Đông Dương. Đây là các cá thể hổ được phát hiện, bắt giữ trong một vụ án vận chuyển trái phép động vật hoang dã tại tỉnh Nghệ An và từng được chăm sóc ở VQG Pù Mát. Khu chuồng nuôi hổ tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Ảnh: Tiến Thành). Đầu năm 2022, vì không có đủ điều kiện nên Ban Quản lý VQG Pù Mát đã chuyển 7 cá thể hổ tới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng để phù hợp với việc nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo tồn. VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã xây dựng phương án chăm sóc phù hợp, vừa giúp hổ phát triển tốt, vừa bảo đảm gần gũi với môi trường sống tự nhiên của hổ. Tại đây, hổ được nuôi ở các chuồng riêng biệt rộng 26m2, xây kiên cố và có lớp tôn cách nhiệt, nền đất tự nhiên và bê tông kết hợp, cùng bể nước tắm và kệ nằm đảm bảo môi trường sống phù hợp cho động vật hoang dã.