'Trùm mua bán hoá đơn' nhờ xe ngân hàng chở tiền chạy án đến nhà ông Đỗ Hữu Ca

Khi gặp, Ngọc Anh nói đưa thêm 5 tỷ đồng nhờ ông Ca chạy tội giúp Đước vì tình hình quá nguy cấp. Sau khi nghe Ngọc Anh cho biết Đước vẫn đang lẩn trốn, ông Ca bảo Ngọc Anh cho mình gặp Đước để nói chuyện. Qua điện thoại của Ngọc Anh, ông Ca đã nói chuyện với Đước bảo Đước về gặp mình. Ngày hôm sau, Đước và Ngọc Anh đến nhà gặp cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Lần thứ tư là vào ngày tháng 12/2022, thời điểm ngay sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hồ sơ liên quan đến các công ty của Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh tại cơ quan thuế. Đước lo lắng vì thấy việc chạy án chưa có kết quả nên chỉ đạo Ngọc Anh tiếp tục mang thêm 5 tỷ đồng đến đưa cho ông Đỗ Hữu Ca để nhờ chạy tội.

Còn Ngọc Anh ở lại nói cho ông Ca về việc mang 15 tỷ đồng đến và đưa cho ông Ca xem bản chụp tờ công văn của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của Trương Xuân Đước tại cơ quan thuế để ông Ca lo chạy tội cho đúng.

Tại đây, vợ chồng Đước hỏi về kết quả chạy án nhưng ông Ca vẫn nói chưa nắm bắt được thông tin gì từ phía Công an Quảng Ninh và bảo Đước về nhà ông Ca ở một thời gian để tiện trao đổi công việc nhưng Đước từ chối.

Ngoài ra, trong quá trình đưa tiền nhờ ông Đỗ Hữu Ca chạy tội, Đước bảo con trai nhiều lần đến gặp ông Ca tại nhà riêng ở xã Kênh Giang để hỏi về việc của Đước nhưng tất cả các lần đến gặp, ông Ca đều trả lời là đang lo việc cho Đước, cứ bình tĩnh, yên tâm.

Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi, vì quá lo lắng nên đến gần trước Tết Nguyên đán năm 2023, Đước cùng Ngọc Anh đến nhà ông Ca tại xã Kênh Giang để hỏi kết quả chạy án.

Tại đây, ông Ca nói đã lo xong việc ở Công an Hải Phòng, còn ở Công an Quảng Ninh, ông Ca đã nhờ người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc, nếu cần ông Ca sẽ bố trí cho sang Quảng Ninh gặp người này, đồng thời bảo Đước yên tâm về nhà ăn tết, không phải lo lắng.

Vì nể nang ông Đỗ Hữu Ca nên Đước và Ngọc Anh không sang Quảng Ninh gặp người đàn ông này, đồng thời tin tưởng ông Ca lo chạy án xong, Đước không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình.

Đến ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Ngọc Anh sau đó đã đi một mình đến nhà ông Đỗ Hữu Ca hỏi về việc đã lo chạy tội cho Đước rồi mà Đước vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỷ đồng đã đưa nhưng ông Đỗ Hữu Ca không trả lại tiền, còn mắng và đuổi Ngọc Anh về.

Ngày 7/2/2023, Ngọc Anh bị Cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Huệ