Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Đỗ Hữu Ca, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song và Nguyễn Đồng.

Trước đó, hôm 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang điều tra vụ án hình sự "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước". Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện một nhóm đối tượng thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc đã có hành vi nhận 35 tỷ đồng để chạy án cho nhóm đối tượng này. Đến nay, ông Ca đã tự khắc phục, trả lại toàn bộ số tiền này.