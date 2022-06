"Vòng luẩn quẩn" khiến bác sĩ, nhân viên y tế Đồng Nai nghỉ việc hàng loạt

Theo bác sĩ H, vấn đề thu nhập tuy thấp nhưng nhờ các công việc làm thêm khác nên vẫn “tạm đủ sống”. Tuy nhiên, do luôn bị điều động kiêm nhiệm nhiều công việc không đúng chuyên môn sở trường làm anh chán nản.

Còn bác sĩ C, công tác tại một bệnh viện đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mới đây cũng đã xin nghỉ việc. Bác sĩ C về bệnh viện kể trên công tác vào năm 2018, công việc chính là chẩn đoán hình ảnh.

Tuy nhiên, do bệnh viện nhiều người xin nghỉ việc nên thiếu người làm. Do đó, bác sĩ C phải làm việc nhiều hơn để gánh công việc do các đồng nghiệp đã nghỉ việc để lại. “Có nhiều hôm, đã trực đêm rồi nhưng sáng hôm sau bệnh viện vẫn không cho nghỉ, vẫn phải làm tới chiều mới được nghỉ. Làm riết như vậy không đảm bảo sức khỏe nên tôi xin nghỉ” - bác sĩ C nói.

Cũng theo bác sĩ C, thu nhập thấp cũng chỉ là một trong những nguyên nhân khiến anh nghỉ việc. Nguyên nhân chính còn lại là do công việc áp lực, phải làm thêm nhiều công việc khác.