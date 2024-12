Cơn sốt vé tại Singapore khi đội nhà gặp tuyển Việt Nam ở bán kết

Không chỉ vé trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore trên sân Việt Trì "cháy", vé của trận bán kết lượt đi tại Singapore cũng đã được bán sạch. Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) trong buổi chiều 22/12 ra thông báo: "Chúng tôi xin chân thành xin lỗi người hâm mộ, nếu các bạn không thể mua vé. Nguyên nhân là do vé đang được bán rất nhanh". Khán giả Singapore xếp hàng mua vé xem trận bán kết lượt đi trên sân Jalan Besar tại Singapore (Ảnh: FAS). "Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ đội tuyển Singapore. Tình cảm của các bạn là nguồn động lực to lớn cho chúng tôi", FAS thông tin thêm về tình hình bán vé, trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 20264 giữa Singapore và đội tuyển Việt Nam. Đây là những chiếc vé dành cho những chỗ ngồi trên sân Jalan Besar tại Singapore. Trận bán kết lượt đi diễn ra lúc 20h ngày 26/12 (theo giờ Việt Nam). Việc khán giả Singapore háo hức xem trận bán kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam tại đảo quốc sư tử, chứng tỏ sức hút của đội tuyển Việt Nam tại Đông Nam Á hiện rất lớn. Điều đáng chú ý ở chỗ, vé xem trận bán kết lượt đi tại Singapore không quá đắt, so với thu nhập của người dân Singapore. Theo thông báo của FAS, có 3 mức giá được họ phân chia cho 3 hạng vé khác nhau, xem trận bán kết lượt đi trên sân Jalan Besar. Những cổ động viên không giấu được niềm vui khi sở hữu những tấm vé xem trận Singapore - Việt Nam ngày 26/12 (Ảnh: FAS). Cuối buổi chiều nay (22/12), FAS thông báo đã bán hết vé (Ảnh: FAS). Mức giá thấp nhất là 24 Singapore dollar (hơn 450.000 đồng)/vé. Tiếp theo là mức giá 35 Singapore dollar (khoảng 660.000 đồng)/vé. Còn mức giá vé cao nhất là 49 Singapore dollar (khoảng 920.000 đồng)/vé. Chỉ trong một buổi chiều 22/12, FAS đã bán hết sạch vé xem trận đấu này. Sân Jalan Besar chỉ có sức chứa khoảng 6.000 khán giả. Thế nên, khác với các trận đấu trước đó của Singapore tại vòng bảng, trên sân vận động quốc gia Singapore (sức chứa khoảng 50.000 khán giả), trận đấu trên sân Jalan Besar vào ngày 26/12 tới, hứa hẹn sẽ đông nghẹt người xem. Sau trận bán kết lượt đi ở Singapore, trận bán kết lượt về sẽ diễn ra lúc 20h ngày 29/12, trên sân Việt Trì (Phú Thọ).