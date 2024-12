Chủ quán thịt chó tử vong sau 3 ngày phát bệnh dại

Sau 3 ngày xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, khó thở, chủ quán thịt chó ở Bà Rịa - Vũng Tàu được xác định mắc bệnh dại và tử vong ngay sau đó. Ngày 20/12, Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại, là người đàn ông 33 tuổi trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Người này làm nghề giết mổ và bán quán nhậu thịt chó, mèo ở địa phương. Trước đó vào ngày 17/12, người này xuất hiện triệu chứng mệt, khó thở nên gia đình đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM khám, được chẩn đoán mắc bệnh dại; sau đó, được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính virus dại. Ngày hôm sau, gia đình đưa người này về lại nhà để tiếp tục theo dõi. Đến sáng 19/12, người đàn ông lên cơn dại, được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa nhập viện điều trị tại Khoa Nhiễm trong tình trạng lơ mơ, sùi bọt mép, run giật các cơ toàn thân. Tại đây, các bác sĩ đã cho bệnh nhân dùng thuốc an thần. Khoảng 11h20 cùng ngày, bệnh nhân tiếp tục xuất hiện triệu chứng như trên, các bác sĩ đã điều trị thuốc an thần nhưng không đáp ứng, người tím tái và tử vong ngay sau đó. Đây là trường hợp tử vong thứ 2 do bệnh dại chưa đầy 1 tháng qua trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước đó là người phụ nữ 53 tuổi ở phường Long Tâm, TP Bà Rịa bị mèo cào nhưng chủ quan, không tiêm vắc xin hoặc huyết thanh kháng dại.