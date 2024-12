Nhiệt độ xuống -1 độ C, đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá

Sáng sớm 23/12, nhiệt độ tại đỉnh Fansipan, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai xuống -1 độ C nên đã xuất hiện một lớp băng mỏng trên mặt đất, cây cỏ. Sáng 23/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện truyền thông Fansipan Legend cho biết, khoảng 5h cùng ngày, tại đỉnh Fansipan nhiệt độ xuống -1 độ C nên xuất hiện băng giá. Lớp băng dày khoảng 1cm, phủ trắng trên sàn gỗ (Ảnh: Trần Huy). Theo vị đại diện, do nhiệt độ xuống thấp, một lớp băng mỏng đã xuất hiện tại khu vực đỉnh Fansipan. Lớp băng mỏng xuất hiện dày khoảng 1cm, phủ trắng trên sàn gỗ, cột kèo, cây cỏ. Đến khoảng 7h30, khi nắng lên lúc này băng có dấu hiệu tan. Đỉnh Fansipan sáng sớm 23/12 (Ảnh: Trần Huy). Anh Văn Đức (quê Yên Bái) chia sẻ, bản thân anh cảm thấy rất phấn khích khi thấy cảnh tượng băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan. Đây là lần thứ hai người đàn ông này đưa người thân lên Sa Pa chơi và bắt gặp cảnh tượng thú vị này. Nhiệt độ đo được lúc 5h ngày 23/12 tại đỉnh Fansipan là -1 độ C (Ảnh: Trần Huy). Trong khi đó, theo vị đại diện, tại thị xã Sa Pa, nhiệt độ ghi nhận trong nhiều ngày nay xuống dưới 10 độ C, sáng sớm nhiệt độ giảm sâu dưới 1 độ C.