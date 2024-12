Học sinh Lương Thế Vinh và chiến dịch "An toàn giao thông học đường"

Vừa qua, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Tân Triều, Hà Nội) trao giải cuộc thi trang trí mũ bảo hiểm chủ đề "LTV vẽ chất - đội chất". Theo đó, những chiếc mũ được trang trí đầy màu sắc cùng những slogan ý nghĩa trong cuộc thi thiết kế mũ bảo hiểm “LTV Vẽ Chất – Đội Chất” đã truyền cảm hứng và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bảo vệ bản thân qua việc đội mũ bảo hiểm đến học sinh một cách sáng tạo và gần gũi. Theo thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), tình trạng học sinh vi phạm giao thông thời gian qua rất nhức nhối. Thậm chí đã có những vụ việc vi phạm an toàn giao thông dẫn đến những vụ việc đau lòng, đáng tiếc mà nguyên nhân xuất phát từ việc cha mẹ học sinh giao xe máy cho con khi chưa đến tuổi. Cũng theo vị hiệu trưởng, chúng ta đã nhiều lần đưa ra biện pháp xử lý học sinh vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt là việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia xe máy điện, xe đạp điện nhưng việc xử lý cũng chưa đến nơi đến chốn, chưa quyết liệt. Có những đợt cao điểm, các trường tham gia xử lý học sinh vi phạm, rồi cũng chỉ được một thời gian, không duy trì và triệt để. "Để thực hiện giao thông an toàn, cần có sự chung tay của xã hội. Đặc biệt là cha mẹ học sinh phải gương mẫu, thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông", thầy Bình nói. Tác phẩm đạt giải nhất cuộc thi. Cuộc thi “LTV vẽ chất - đội chất” là sân chơi sáng tạo để học sinh thỏa sức thể hiện cá tính trên những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Những chiếc mũ bảo hiểm với thông điệp độc đáo cùng thiết kế bắt mắt không chỉ bảo vệ người đội mà còn thể hiện quyết tâm, ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân học sinh khi tham gia giao thông. "Em mất khoảng 2 ngày để lên ý tưởng và hoàn thiện tác phẩm. Khi biết mình đoạt giải nhất, em rất bất ngờ và hạnh phúc vì các thí sinh còn lại, ai cũng biết cách truyền tải thông điệp rất ấn tượng qua từng nét vẽ", Bảo Ngọc - nữ sinh giành giải nhất cuộc thi nói. Bảo Ngọc - nữ sinh giành giải yêu thích nhất cuộc thi. Thông qua bức tranh trên mũ bảo hiểm, nữ sinh mong muốn truyền đi thông điệp, rằng từ các bạn học sinh đến phụ huynh, hãy chấp hành nghiêm luật giao thông. Nếu đi xe máy hãy đội mũ bảo hiểm, đi ô tô cần thắt dây an toàn và đặc biệt không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Bởi, an toàn giao thông là đảm bảo cho chính bản thân và xã hội. Chiến dịch về an toàn giao thông thực sự trở thành "ngày hội" lan tỏa thông điệp về an toàn khi tham gia giao thông của học sinh. Việc kết hợp chiến dịch an toàn giao thông vào trong khuôn khổ nhạc hội “LTV Unity Beats” cũng thể hiện cam kết của Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, cơ sở Tân Triều trong việc giáo dục toàn diện và tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng học sinh. Hàng nghìn học sinh tham gia để hướng ứng chiến dịch về an toàn giao thông. Tại nhạc hội “LTV Unity Beats”, những sản phẩm xuất sắc trong cuộc thi đã được vinh danh. Chương trình cũng là nơi hội tụ những tiết mục âm nhạc trẻ trung, sôi động và bùng nổ do học sinh nhà trường cùng các nghệ sĩ nổi tiếng bao gồm: Wxrdie, 52Hz, Dangrangto, $A Milo, Buitruonglinh trình diễn....