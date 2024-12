Chìm phà tại tỉnh Quảng Nam: 14 người thoát chết

Một chiếc phà chở khách tại xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị chìm trên sông Trường Giang, rất may 14 người thoát nạn. 7h sáng 23/12, tại khu vực bến đò xóm Chùa, thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, phà Tam Hải khi đang lưu thông bị phá nước khiến phà bị chìm trên sông Trường Giang. Các lực lượng tổ chức trục vớt tài sản, xe máy của hành khách Lúc này, trên tàu có 14 người và nhiều xe máy, thời tiết mưa lạnh. Rất may, chiếc phà bị chìm khi đã vào sát bờ nên tất cả người trên tàu đã kịp dìu nhau vào bờ an toàn. Riêng xe máy và nhiều tài sản của hành khách đã bị chìm theo chiếc phà. Cơ quan chức năng huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đang tích cực trục vớt tài sản, xe máy của hành khách, cứu hộ cứu nạn, đồng thời điều tra nguyên nhân sự việc. Lãnh đạo UBND huyện Núi Thành cho biết, chiếc phà bị chìm của tư nhân, được chính quyền cấp phép và đang trong thời hạn đăng kiểm, người điều khiển có bằng lái đầy đủ. Xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành có dân số khoảng hơn 6.000 người, được bao bọc bởi 4 bề là biển và sông Trường Giang. Để đến xã đảo Tam Hải thì phải đi phà từ xã Tam Quang hoặc từ Tam Hòa sang. Hiện, tuyến phà từ xã Tam Quang qua lại Tam Hải vẫn hoạt động bình thường.