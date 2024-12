Trưng cầu giám định hình ảnh tài xế điều khiển ô tô tông cháu bé tử vong

Theo lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang, tại hiện trường, người phụ nữ trong chiếc ô tô thừa nhận là lái xe, tuy nhiên cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định hình ảnh, để xác định người điều khiển. Sáng 23/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một bé gái 17 tháng tuổi ở phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang) tử vong. Theo vị lãnh đạo, sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc, đồng thời, người đàn ông trong ô tô gây tai nạn cùng người nhà đưa cháu bé đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang để cấp cứu. Hình ảnh chiếc ô tô chui tọt vào nhà dân, đâm bé gái 17 tháng tuổi tử vong (Ảnh: Hoàng Linh). "Tại hiện trường, một người phụ nữ trong ô tô gây tai nạn bước ra và thừa nhận cô ấy là tài xế điều khiển ô tô. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải trưng cầu giám định hình ảnh để xác định người điều khiển phương tiện. Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành đo nồng độ cồn với người phụ nữ này, tuy nhiên không phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở", lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang thông tin. Về một số thông tin cho rằng "người điều khiển ô tô gây tai nạn là nam giới và người này đang công tác trong ngành công an", theo lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang, quan điểm xử lý của lực lượng chức năng là không vùng cấm, không có ngoại lệ. Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Hoàng Linh). "Chúng tôi chắc chắn sẽ xử lý nghiêm cho dù đó là ai, tuy nhiên việc này cần phải làm cẩn trọng, chính xác, để xác định xem ai mới là người điều khiển phương tiện, không có chuyện vợ nhận thay cho chồng, hay nhờ người nhận thay tội. Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập cả người đàn ông điều khiển xe máy trong vụ việc tới để làm việc", vị lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang nói thêm. Lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang cho biết, trong vụ việc này, người nhà cháu bé tử vong là những người chịu đau thương, mất mát lớn nhất. Đây là sự cố đáng tiếc, khi cháu bé còn quá nhỏ. Cơ quan điều tra sẽ sớm làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm pháp luật. Hình ảnh chiếc ô tô tránh xe máy rồi lao vào nhà dân gây ra vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: Cắt từ clip). Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 17h ngày 21/12, ô tô BKS 22A-186.xx, do một người điều khiển, di chuyển trên đường thuộc tổ 10 phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang bất ngờ gặp xe máy do một người đàn ông đi chiều ngược lại đang sang đường. "Chiếc xe máy sang đường bất ngờ khiến tài xế ô tô phải đánh lái, rồi lao thẳng vào trong ngôi nhà số 26, tổ 10 phường Nông Tiến. Thời điểm đó, trong nhà đang có một bà mẹ và một bé gái 17 tháng tuổi. Sự việc khiến cháu bé tử vong thương tâm", lãnh đạo UBND TP Tuyên Quang nói với phóng viên Dân trí. Nói thêm về hoàn cảnh gia đình nạn nhân, lãnh đạo UBND TP Tuyên Quang chia sẻ, tại địa phương, bố mẹ cháu bé làm kinh doanh, bố mẹ nạn nhân bị hiếm muộn, mãi mới có được một người con thì lại xảy ra sự việc thương tâm. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền cũng đã tới thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình cháu bé.