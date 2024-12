Tình hình các nạn nhân trong vụ cháy 11 người chết ở Hà Nội

Sở Y tế Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về tình hình sức khỏe các nạn nhân vụ cháy tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm. Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đến thăm và động viên các nạn nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện E sáng 19.12. Ảnh: Hương Giang Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại quán cà phê "hát cho nhau nghe" trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, có 4 nạn nhân (2 nam và 2 nữ) được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, nhiều vết xây xát và bỏng nhẹ ngoài da. Các nạn nhân đưa về bệnh viện đã được cấp cứu, chụp chiếu và xét nghiệm kiểm tra. Hiện tại vẫn đang điều trị tại phòng khám cấp cứu Bệnh viện E, tình trạng ổn định. Chia sẻ thông tin về vụ việc, Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cho biết: Trong số 4 bệnh nhân được đưa đến, hiện có 2 người đã được chuyển vào khu hồi sức đặc biệt. Hai bệnh nhân này có dấu hiệu khó thở, nghi ngờ ngộ độc khí CO2 và đang được kiểm tra để xác định xem có bị bỏng đường hô hấp hay không. Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh ban đầu cho thấy tổn thương phổi nhưng mức độ không quá nặng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, các bác sĩ đã hội chẩn với chuyên gia và quyết định điều trị tích cực bằng hệ thống máy móc tại khu hồi sức đặc biệt. Hai bệnh nhân còn lại nằm tại khoa cấp cứu với tình trạng nhẹ hơn. Trong đó, một người bị tổn thương bỏng nhẹ vùng mắt và một người chỉ bị xây xát ngoài da. Anh Nguyễn Văn Thanh, một trong những nạn nhân đầu tiên được giải cứu trong vụ cháy cho biết: “Nhóm chúng tôi gồm 5 người vừa vào uống nước được khoảng 5 - 10 phút thì nghe thấy tiếng hô hoán có cháy. Theo quan sát của tôi thì trong quán có khoảng 5 bàn, mỗi bàn chừng 5 người". Trước đó, khoảng 23h5 ngày 18.12, Sở Y tế Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại căn nhà 3 tầng, số 258 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, thông tin ban đầu báo có người bị kẹt trong đám cháy. Các nạn nhân vụ cháy đang được cấp cứu, điều trị tại BV E. Ảnh: Thảo Trần Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội, Bệnh viện Nam Thăng Long và Bệnh viện E cử 11 kíp cấp cứu với 45 cán bộ nhân viên y tế với đầy đủ dụng cụ trang thiết bị y tế đến hiện trường để đáp ứng; cử cán bộ Sở Y tế trực tiếp tham gia chỉ đạo điều hành công tác cấp cứu; đồng thời thông báo cho các bệnh viện trên địa bàn sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bệnh. Tại hiện trường, lực lượng y tế đã khẩn trương phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng khác để tiếp nhận, cấp cứu, vận chuyển người bệnh từ vụ cháy đến các cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, điều trị kịp thời. Tính đến hồi 0 giờ 10 phút ngày 19.12, cơ bản đám cháy được khống chế. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP đưa 11 thi thể nạn nhân ra ngoài, tất cả đều chưa xác định được danh tính, được chuyển tới Nhà tang lễ Cầu Giấy, Nhà tang lễ Bệnh viện 198. “Chúng tôi nhận được cuộc gọi lúc 23h23 và có mặt tại hiện trường ngay sau đó. Tuy nhiên, phải mất khoảng 15 phút mới tiếp cận được các nạn nhân vì ngọn lửa cháy lớn, lực lượng phòng cháy chữa cháy phải phá cửa. Khi tiếp cận, cả 4 nạn nhân đều trong trạng thái hoảng loạn, thở yếu" - anh Nguyễn Văn Hùng, nhân viên cấp cứu Bệnh viện E, cho hay.Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.