Vụ xe lao vào nhà tông bé gái tử vong: Gia đình hiếm muộn chỉ có một con

Lãnh đạo UBND TP Tuyên Quang cho biết, bố mẹ cháu bé làm kinh doanh, gia đình hiếm muộn, mãi mới có được một người con thì lại xảy ra tai nạn thương tâm. Sáng 23/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua điều tra xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tuyên Quang đã xác định được tài xế ô tô lao vào nhà dân gây ra vụ tai nạn khiến một cháu bé tử vong. Hình ảnh chiếc ô tô chui tọt vào nhà dân, đâm bé gái 17 tháng tuổi tử vong (Ảnh: Hoàng Linh). "Theo báo cáo của lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang, qua đấu tranh làm rõ, người điều khiển chiếc ô tô BKS 22A-186.xx lao vào nhà dân làm bé gái 17 tháng tuổi tử vong là nam giới, cũng là chồng của người phụ nữ trước đó tự nhận là lái xe", lãnh đạo Phòng Tham mưu nói. Cũng theo vị này, sau khi xảy ra sự việc, cơ quan điều tra đã lấy mẫu máu để xét nghiệm nồng độ cồn với nam tài xế nêu trên. Danh tính, chức vụ, kết quả xét nghiệm của nam tài xế sẽ được thông tin sau. Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 17h ngày 21/12, ô tô BKS 22A-186.xx, do một người điều khiển di chuyển trên đường thuộc tổ 10 phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang bất ngờ gặp xe máy do một người đàn ông đi chiều ngược lại đang sang đường. Tài xế ô tô đánh lái tránh xe máy, lao thẳng vào ngôi nhà số 26, tổ 10 phường Nông Tiến. Thời điểm đó, trong nhà có một phụ nữ và một bé gái 17 tháng tuổi. Chiếc xe tông cháu bé tử vong. Lãnh đạo UBND TP Tuyên Quang cho biết, bố mẹ cháu bé làm kinh doanh, gia đình hiếm muộn, mãi mới có được một người con thì lại xảy ra sự việc thương tâm.