Thời sự 24 giờ: Việt Nam cử lực lượng cứu hộ cứu nạn sang giúp Thổ Nhĩ Kỳ

Trước những khó khăn mà Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp phải sau thảm họa động đất, chiều qua tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ xuất quân Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an gồm 24 chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày, 5 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM cùng trang thiết bị sẽ gia nhập đoàn của Bộ Công an bay sang Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là 5 chiến sĩ có trình độ chuyên môn cao của Phòng PC07.

Tính đến ngày 9/2, số người chết đã lên đến 16.000 người, hàng chục nghìn căn nhà bị phá hủy, ước tính có 13,5 triệu người tại khu vực bị ảnh hưởng. Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố tình trạng khẩn cấp với mục tiêu cao nhất là khẩn trương tìm kiếm và cứu nạn.

Bắt tạm giam 6 nguyên cán bộ CSGT-TT ở Hải Dương

Bộ Công an cho biết, ngày 8/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người nguyên là cán bộ thuộc Đội CSGT - trật tự Công an TP Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can gồm: Bùi Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Văn Tuấn, Mạc Quốc Phương, Nguyễn Thành Trung, Trương Mạnh Đăng.

Cơ quan chức năng cáo buộc 6 bị can trên có liên quan đến vụ án xảy ra ngày 4/2 tại TP Chí Linh. Cùng ngày, VKSND tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn các quyết định trên.