iPhone Air sẽ trở thành mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay

Nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg đã xác nhận thông tin cho biết Apple sẽ giới thiệu mẫu iPhone Air cùng loạt iPhone 17 trong năm nay. iPhone Air sẽ trở thành chiếc điện thoại mỏng nhất của Apple, với độ dày giảm khoảng 2 mm so với các mẫu hiện tại. Sản phẩm này có thể sử dụng modem 5G nội bộ mới mang tên Sinope, được các kỹ sư Apple phát triển và dự kiến sẽ xuất hiện trên một phiên bản mới của iPhone SE. iPhone Air cũng sẽ được trang bị chip A19 và hệ thống camera đơn ống kính. Theo các báo cáo trước đó, iPhone Air sẽ có độ dày khoảng 6 mm, camera sau 48 MP và màn hình OLED 6,6 inch với công nghệ ProMotion cho tốc độ làm mới lên tới 120 Hz. Nếu điều này trở thành hiện thực, iPhone Air sẽ là mẫu iPhone không phải Pro đầu tiên của Apple hỗ trợ tốc độ làm mới 120 Hz, trong khi các mẫu điện thoại Android tầm trung đã cung cấp tính năng này trong nhiều năm qua. Vai trò của iPhone Air đối với Apple Mặc dù iPhone Air không được kỳ vọng sẽ bán chạy hơn các mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max nhưng có khả năng sẽ thu hút được sự quan tâm hơn so với iPhone 16 Plus. Gurman cũng cho rằng iPhone Air sẽ là nơi thử nghiệm cho các công nghệ tương lai, bao gồm cả các thiết bị có thể gập lại. Ông nhấn mạnh rằng “để có thể gập lại, iPhone và iPad sẽ cần có thân máy và màn hình mỏng nhất có thể, và Air là một bước tiến tới mục tiêu đó”. Ngoài iPhone Air, Apple cũng dự kiến sẽ ra mắt một phiên bản iPhone SE mới trong năm nay với thiết kế hiện đại, hỗ trợ Face ID và Apple Intelligence. iPhone SE có thể được giới thiệu sớm nhất vào tháng 5 cùng với một loạt iPad mới. Các sản phẩm khác mà Apple dự kiến ra mắt trong năm nay bao gồm một trung tâm nhà thông minh gắn tường cho phép điều khiển các thiết bị và thực hiện cuộc gọi FaceTime, cùng với camera an ninh và chuông cửa thông minh đầu tiên mang thương hiệu Apple.