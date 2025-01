Hội người Việt Nam tại khu vực Gwangju-Jeonnam (Hàn Quốc) khai trương văn phòng mới

Hội người Việt Nam tại khu vực Gwangju-Jeonnam (Hàn Quốc) vừa long trọng tổ chức lễ khai trương văn phòng mới, kết hợp chương trình đón Tết cộng đồng đầy ý nghĩa tại Trung tâm Mua sắm Gwangju Outlet. Sự kiện quy tụ hàng trăm người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại khu vực, tạo nên một không gian giao lưu văn hóa ấm cúng và đoàn kết. Phát biểu trong lễ khai mạc của sự kiện, ông An Vũ Bình, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc khẳng định vai trò tích cực của Hội người Việt Nam tại Gwangju-Jeonnam trong việc phát huy tinh thần đoàn kết và nâng cao vị thế của người Việt Nam tại địa phương. Ông Bình nhấn mạnh: "Hội người Việt Nam tại Gwangju-Jeonnam không chỉ là cầu nối giữa các thành viên trong cộng đồng mà còn là minh chứng cho sự phát triển và hội nhập thành công của người Việt tại Hàn Quốc." Sự kiện đặc biệt này có sự góp mặt của bà Lê Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, người luôn đề cao tầm quan trọng của Hội trong việc kết nối và xây dựng một cộng đồng vững mạnh. Ông An Vũ Bình – Bí thư thứ 2 đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phát biểu. Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Gwangju-Jeonnam, bà Nguyễn Thị Lệ Hoa, đã trình bày báo cáo tổng kết những hoạt động nổi bật năm 2024, bao gồm các chương trình hỗ trợ lao động và sinh viên Việt Nam, tổ chức các sự kiện văn hóa lớn, và tăng cường hợp tác với các tổ chức địa phương. Trong dịp này, Hội đã kết hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc để trao tặng khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc có nhiều đóng góp trong năm vừa qua. Những phần thưởng là sự ghi nhận đối với những cá nhân đã nỗ lực không ngừng vì sự phát triển của cộng đồng. Năm 2025, Hội Người Việt Nam tại Gwangju-Jeonnam sẽ tập trung vào hai mục tiêu chính để nâng cao vị thế và phát triển bền vững cộng đồng. Thứ nhất, Hội sẽ hoàn thiện việc thành lập pháp nhân tổ chức, nhằm tạo nền tảng pháp lý vững chắc và mở rộng phạm vi hoạt động. Thứ hai, Hội sẽ triển khai website chính thức bằng hai ngôn ngữ Hàn và Việt, cung cấp thông tin về các hoạt động của Hội, cộng đồng và các sự kiện giao lưu văn hóa. Đồng thời tạo không gian kết nối, trao đổi giữa các thành viên qua các góc giao lưu và diễn đàn trực tuyến. Hội cũng sẽ tích cực hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thúc đẩy các dự án cộng đồng, từ tư vấn pháp lý đến các hoạt động văn hóa, nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc và xây dựng một môi trường hội nhập, phát triển. "Chúng tôi hy vọng rằng, với bước tiến mới này, Hội sẽ mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng người Việt tại Gwangju-Jeonnam và góp phần xây dựng hình ảnh người Việt năng động, hội nhập," bà Hoa chia sẻ. Chị Nguyễn Thị Lệ Hoa – Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Jeonnam Gwangju phát biểu tại sự kiện. Tại sự kiện, các thành viên trong cộng đồng tham dự trong trang phục áo dài duyên dáng, cùng nhau hòa mình vào không gian Tết rực rỡ với sắc hồng của hoa đào, sắc vàng của hoa mai, và sắc đỏ tươi của những phong bao lì xì may mắn. Bàn tiệc sự kiện được chuẩn bị chu đáo với các món ăn truyền thống như bánh chưng, giò lụa, và mứt tết, mang đến hương vị quê nhà thân thuộc. Đặc biệt, các tiết mục văn nghệ trong chương trình Tết cộng đồng năm nay đã kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, mang đến những khoảnh khắc cảm động và ý nghĩa. Những tiết mục mang nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với những giai điệu về tình yêu quê hương, những điệu múa truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa đã hun đúc tình yêu đất nước, giúp những người con xa xứ cảm nhận được sự gắn kết và niềm tự hào dân tộc. Bên cạnh đó, các trò chơi tập thể đầy sáng tạo và vui tươi đã tạo nên không khí sôi động, gắn kết các thành viên trong cộng đồng bằng những khoảnh khắc đẹp đầu năm mới. Sự kiện khai trương văn phòng mới và chương trình đón Tết cộng đồng đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong hoạt động của Hội người Việt Nam tại Gwangju-Jeonnam. Đây cũng là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Việt tại khu vực. Ký kết MOU với nhà tài trợ văn phòng – Trung tâm mua sắm Gwangju Outlet. Hơn 20.000 người Việt Nam tại Gwangju-Jeonnam đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trên đất nước Hàn Quốc thông qua các hoạt động văn hóa, giáo dục, và kinh doanh. Hội người Việt Nam tại Gwangju-Jeonnam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cộng đồng, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng một cộng đồng người Việt đoàn kết, phát triển. Kiều bào chụp ảnh chung tại sự kiện. Lễ khai trương văn phòng mới và chương trình đón Tết cộng đồng đã diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra một khởi đầu đầy hứa hẹn cho năm mới. Hội người Việt Nam tại Gwangju-Jeonnam hy vọng rằng sự kiện này sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và gắn kết cộng đồng, hướng đến một tương lai tươi sáng và bền vững.