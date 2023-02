Hành động đẹp của người Việt sau động đất hủy diệt ở Thổ Nhĩ Kỳ

Chiều 7/2, anh Dương Nam Phương sống ở Istanbul cùng một số người khác gác lại hết công việc và cuộc sống riêng tư, đánh chuyến xe đầu tiên ra điểm tập kết hàng cứu trợ ở ngay sân bay Istanbul.

“Hoạt động quyên góp cứu trợ do mấy anh em trên nhóm Cộng đồng người Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện”, anh Phương nói với Zing sau khi đi gửi hàng cứu trợ về.

“Các cơ quan chính phủ tổ chức cứu trợ khá tốt, họ có nhiều điểm tập kết. Hàng cứu trợ sau đó được mang đến đây, chất lên các xe lớn. Khi nào đầy xe, họ sẽ cho vận chuyển đến khu vực gặp nạn”, anh Phương cho biết thêm.

Riêng ngày 7/2, anh Phương đã gửi 4 thùng carton nặng khoảng 80-100 kg, tương đương 700 bộ quần áo mỏng.

Cùng tham gia với anh Phương, anh Bùi Xuân Mai (36 tuổi) - Trưởng hội sinh viên Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ - chia sẻ bản thân có tình cảm sâu sắc với Thổ Nhĩ Kỳ sau thời gian dài sống tại đây, nên không thể đứng ngoài khi đất nước này gặp khó khăn.

“Thấy người dân khó khăn thế, tôi rất muốn giúp. Dù chỉ là phần nhỏ, tôi cũng thấy nên đóng góp chung với mọi người”, anh nói.

“Cộng đồng người Việt ở đây khá nhỏ, một phần lập gia đình, kết hôn với người Thổ Nhĩ Kỳ và sống rải rác ở các thành phố nên tình cảm gia đình hòa với tình cảm đất nước”, anh giải thích thêm.

Tính đến ngày 8/2, ít nhất 8.364 người thiệt mạng do trận động đất hủy diệt ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Adelheid Marschang, quan chức cấp cao WHO, ước tính khoảng 23 triệu người, bao gồm 1,4 triệu trẻ em, có thể bị ảnh hưởng do trận động đất.

Công tác cứu hộ gặp nhiều thử thách khi quy mô thiệt hại lớn và thời tiết lạnh giá, đe dọa đến những người sống sót đang bị mắc kẹt.

Trong bối cảnh đó, anh Phương hay anh Mai là 2 trong số nhiều người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ đang tất bật trong những ngày gần đây kêu gọi, thực hiện, hoặc đóng góp hỗ trợ cho hàng chục nghìn người dân ở những khu vực gặp nạn.

“Những nạn nhân không chết vì động đất thì cũng chết vì cóng khi đang chờ được giải cứu. Tôi cũng chẳng có gì bằng tấm lòng. Từ hôm qua (6/2) tới giờ, tôi không làm được gì, chỉ nỗ lực chia sẻ thông tin hữu ích để mọi người cùng chung tay giúp đỡ”, chị Hồng Mến - sinh sống 12 năm ở Thổ Nhĩ Kỳ - trầm ngâm.

Nhóm của anh Phương tại điểm tập kết quyên góp đồ hỗ trợ nạn nhân động đất. Ảnh: NVCC.



“Của ít lòng nhiều"

Hôm 7/2, anh Phương, quản trị viên trang Cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu đăng bài trên nhóm vận động thành viên quyên góp hàng hóa cứu trợ. “Tôi mới đăng bài kêu gọi trong hôm nay và đã có khoảng hơn 10 anh chị em quyên góp”, anh nói.

Anh cho biết chủ yếu họ nhận quần áo mùa đông, như áo dài tay, quần nỉ bởi Thổ Nhĩ Kỳ đang trong mùa đông lạnh, tuyết rơi nhiều. Bản thân các anh cũng gom một số thùng, chủ yếu là hàng trẻ con và phụ nữ.