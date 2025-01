Ông Biden tuyên bố chi trả 100% chi phí phục hồi hậu cháy rừng ở California

Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi thảm hỏa cháy rừng tại bang California là “tồi tệ nhất lịch sử” và tuyên bố chi trả 100% chi phí phục hồi. Hôm 13/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó Tổng thống Kalama Harris và Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Alejandro Mayorkas tham dự cuộc họp báo về vụ cháy rừng đang diễn ra ở Nam California. Trong cuộc họp báo, ông Joe Biden gọi các vụ cháy rừng là "tồi tệ nhất lịch sử" và nói thêm lính cứu hỏa có thể ngăn chặn những đám cháy lớn nhất lan vào khu vực. Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đồng thời, chính phủ liên bang sẽ chi trả toàn bộ chi phí phục hồi trong 180 ngày, dự kiến ​​tốn hàng chục tỷ USD. Ông Joe Buden cũng huy động 500 lính thủy đánh bộ để giúp California vào thời điểm này. Quản trị viên FEMA Deanne Criswell có mặt tại buổi họp báo tiết lộ thêm cơ quan của bà sẽ hoàn trả chi phí lưu trú cho những gia đình phải sơ tán. Bà Deanne Criswell lưu ý FEMA có thể từ chối một số đơn đăng ký nếu không cung cấp đủ giấy tờ. Cùng thời điểm, Canada và Mexico thông báo điều lính cứu hỏa tới bang California hỗ trợ chữa cháy rừng, trong khi Ukraine tuyên bố sẵn sàng cử nhân lực hỗ trợ Mỹ. "Canada sẽ triển khai 60 lính cứu hỏa tới hỗ trợ đối phó các đám cháy ở bang California", Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo trên mạng xã hội X ngày 12/1 và nói thêm ông đã trao đổi với Thống đốc California Gavin Newsom. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ ban hành cảnh báo hiếm hoi về "tình huống đặc biệt nguy hiểm" kéo dài từ đêm ngày 13 - 14/1. Đồng thời, tình trạng cháy rừng nghiêm trọng có thể diễn ra đến ngày 15/1 với sức gió mạnh lên đến 64 km/giờ và gió giật ở vùng núi đạt tốc độ 113 km/giờ. Trưởng phòng cứu hỏa quận Los Angeles Anthony C Marrone cho biết 70 xe chở nước được bổ sung để giúp lính cứu hỏa dập tắt ngọn lửa lan rộng khi gió mạnh xảy ra. "Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ khi các cơn gió mạnh nổi lên trong thời gian tới", ông Marrone thông tin. Loạt vụ cháy rừng bùng phát ngày 7/1 ở phía bắc trung tâm thành phố Los Angeles và tiếp tục lan rộng những ngày qua, thiêu rụi hơn 12.000 công trình cùng nhiều phương tiện. Theo ước tính sơ bộ của trang AccuWeather, thiệt hại và tổn thất kinh tế do cháy rừng gây ra là 135 - 150 tỷ USD. Kông Anh(Nguồn: FOX News)