Nghịch lý nguồn cung tăng mạnh, giá căn hộ vẫn không 'hạ nhiệt'

Dù nguồn cung phân khúc chung cư tăng mạnh nhưng giá căn hộ vẫn neo cao không có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Thậm chí, các chuyên gia dự báo, năm 2025 giá chung cư vẫn theo xu hướng tăng. Nguồn cung tăng, giá nhà vẫn neo cao Theo dữ liệu của nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản, hiện nguồn cung nhà ở tại Hà Nội không còn khan hiếm như thời điểm đầu năm 2024, song giá nhà vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, căn hộ chung cư vẫn là loại hình giữ vai trò chủ đạo, chiếm tỷ trọng lên tới 70% trong tổng nguồn cung nhà ở mới trong năm 2024. Nguồn cung căn hộ mới trong năm 2024 chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp, hạng sang (có giá từ 50 triệu/m2 trở lên), chiếm 65%. Trong cơ cấu nguồn cung căn hộ chào bán mới, tỷ trọng căn hộ mới thuộc phân khúc cao cấp trong quý 4/2024 đạt mức 47%, tăng 16 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Tỷ trọng phân khúc căn hộ hạng sang, siêu sang tăng trưởng mạnh, đạt mức gần 27% trong quý 4/2024, tăng 23 điểm phần trăm so với quý 4/2023. Tính chung năm 2024, toàn thị trường ghi nhận tới gần 10.000 căn hộ có giá từ 80 triệu/m2 trở lên, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, theo số liệu từ CBRE cho biết, trong năm 2024, nguồn cung căn hộ chung cư mở bán mới tại Hà Nội tăng gấp ba lần so với năm 2023, vượt 30.900 căn và là nguồn cung mở bán mới theo năm cao nhất kể từ năm 2020. Về giá bán, số liệu từ CBRE cho thấy, tính đến quý IV/2024, giá bán căn hộ chung cư tại Hà Nội đạt 72 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT). Trong năm 2024, giá bán sơ cấp chung cư đã ghi nhận mức tăng mạnh, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái và 12% so với quý trước. Đây là mức tăng cao nhất ghi nhận được trong vòng 8 năm trở lại đây tại thị trường chung cư Hà Nội. Theo VARS, thông qua việc khảo sát từ 150 dự án, tính đến thời điểm cuối năm 2024, giá bán chung cư trung bình ở TP Hà Nội đã tăng 72,4% so với quý II/2019. Đơn vị này cũng đưa ra nhận định, giá chung cư cao cấp tăng "khó kiểm soát", một phần do các dự án được hoàn thiện ở mức tiêu chuẩn cao, chi phí đầu tư, đất đai tăng cao. Giá chung cư cao cấp thứ cấp, tức các chung cư đã vào ở, cũng neo cao, vượt xa giá trị thực. Tuy nhiên, thực tế nguồn cung và thanh khoản ở mức trung bình. Giao dịch chuyển nhượng căn hộ tập trung chủ yếu ở các dự án nằm ở nơi có hệ thống hạ tầng, tiện ích đồng bộ, với mức giá tăng hợp lý. Cách nào kìm hãm đà tăng giá chung cư? Dự báo về thị trường năm 2025, CBRE cho biết, nguồn cung mới căn hộ chung cư tại Hà Nội được kỳ vọng tiếp tục dồi dào, ước đạt hơn 31.000 căn mở bán, cao hơn so với năm 2024. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự báo dù nguồn cung dự báo tiếp tục tăng nhưng năm 2025, giá chung cư vẫn neo cao. Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng Giám đốc DKRA Group dự báo, mặt bằng giá bán bất động sản sơ cấp lẫn thứ cấp trong năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng và giữ ở mức cao. Nguyên nhân đến từ chi phí đầu vào và chi phí phát triển dự án gia tăng. Đơn cử như bảng giá đất mới nhiều khả năng có tác động nhất định làm tăng tiền đền bù, giải phóng mặt bằng, từ đó làm tăng các áp lực chi phí về phát triển quỹ đất của doanh nghiệp. Tương tự, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho rằng, năm 2025 giá nhà sẽ không giảm nhưng không còn tăng nhanh như giai đoạn vừa qua. Mức tăng năm 2025 có thể từ 5 - 8% so với năm 2024. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS cho rằng, về lâu dài, để ổn định giá chung cư nói riêng và các sản phẩm nhà ở nói chung cần phải có sự tham gia quyết liệt từ phía Nhà nước. Theo đó, cần tiếp tục thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, để kết nối liên vùng, cùng với việc nguồn cung đến từ các khu vực vùng ven sẽ kéo giảm giá nhà. Cùng với đó, việc nguồn cung nhà ở xã hội tăng lên cũng sẽ góp phần kìm hãm đà tăng giá chung cư trong năm 2025. Ninh Phan