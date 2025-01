“Chưa bao giờ đặt xe công nghệ tại TP HCM lại khổ như thế này!”

Thay vì trước đây chỉ cần đặt taxi công nghệ tầm 10-15 phút sẽ có xe, nay phải mất hơn 1-2 giờ mới có tài xế nhận cuốc. Anh Duy Quân (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) cho biết một tuần trở lại đây, việc gọi xe taxi công nghệ rất khó khăn. Nhất là cuối tuần vừa rồi, khi đi tất niên, họp mặt, cưới hỏi gần như không bắt được xe, buộc anh phải dùng phương tiện cá nhân để di chuyển. Trong khi trước đây chỉ phải đợi 10-15 phút, nếu kẹt lắm thì sau 30 phút cũng có tài xế nhận. "Tối 11-1, gia đình tôi có 4 người đặt Grab, Be 4 chỗ để đi tiệc cưới nhưng chờ hơn 1 giờ vẫn không có xe. Cuối cùng vợ chồng chia nhau ra mỗi người mỗi chiếc xe máy để chở con đi. Đến ngày 12-1, cả buổi trưa lẫn tối, tôi và gia đình đặt gần 2 giờ mới có xe, chưa kể còn phải đợi thêm gần 1 giờ tài xế mới tới nơi do kẹt xe. Chưa bao giờ đặt xe công nghệ lại khổ như thế này!"- anh Quân nói. Tương tự, anh Quốc Lâm (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) cũng than khó đặt xe vào dịp cuối tuần để đi đám tiệc cuối năm. "Tôi đặt tất cả các hãng như Grab, Be, Xanh SM nhưng mất cả tiếng mới có tài xế nhận" - anh Lâm kể. Người dân đặt qua nhiều app gọi xe taxi nhưng hơn 1 tiếng chưa có xe Nhiều người khác cũng "khóc ròng" vì khó đặt taxi và xe công nghệ. Trao đổi với chúng tôi, anh Công Minh, tài xế chạy Grabcar, cho biết nguyên nhân khách hàng phải đợi 1-2 giờ mới có xe là do kẹt xe, chạy dễ dính phạt nên nhiều tài xế tắt app, trong khi nhu cầu đi lại trong dịp cuối năm tăng rất cao. "Đường sá kẹt quá nên tài xế rất ngại chạy, vừa mệt vừa tốn nhiều thời gian đưa đón khách, xăng cộ và hao mòn xe cùng mức phạt quá cao nên họ tắt app, đợi đến thời điểm ít kẹt để chạy ít rủi ro hơn. Bởi nếu sơ ý bị phạt, coi như nguyên tháng đi làm không công. Doanh thu gần đây của tôi và nhiều anh em khác đều giảm rất mạnh. Thông thường chạy 10-12 cuốc/ngày, nay chỉ chạy được 3-5 cuốc nên ai cũng nản. Năm nay có lẽ về quê ăn Tết sớm vì chạy nhiều nhưng thu nhập không bao nhiêu"- anh Minh chia sẻ.

Anh Hoàng Vũ, tài xế taxi Xanh SM, cũng thừa nhận khách đặt xe phải chờ lâu hoặc không có xe. Một phần là vì kẹt xe, phần khác là do tài xế taxi công nghệ được thuê riêng để đưa đón đám cưới, chở đi đám tiệc. "Khách hàng than đợi xe lâu quá, đặt 3-4 app mới có tài xế nhận cuốc nhưng tài xế cũng "bơi" trong kẹt xe, phải nhích từng chút một, nóng ruột lắm nhưng đành phải chấp nhận. Gặp khách khó tính, sau chuyến đi họ đã giá thấp rất ảnh hưởng đến điểm của tài xế, trong khi lỗi không phải do mình. Chạy xe giờ vất vả lắm, vừa kẹt xe mà còn phải tranh thủ đón khách, vừa lo sợ bị phạt nên tài xế khi thấy khách đặt vào trung tâm TP HCM là không dám nhận cuốc" - ông Vũ nói. Theo nhiều tài xế, để thuận tiện hơn, khách hàng nên thử gọi xe trên các hãng taxi như Vinasun, Mai Linh để hỗ trợ nhanh, chủ động hơn.