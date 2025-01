Xếp hạng sức mạnh quân sự 2025: Mỹ vẫn đứng đầu; Nga, Trung Quốc bằng điểm; Ukraine tụt hạng

Chuyên trang quân sự Global Firepower vừa cập nhật bảng xếp hạng thường niên về sức mạnh quân sự của các nước và vùng lãnh thổ, ba vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Mỹ, Nga, Trung Quốc. Ngày 12-1, chuyên trang quân sựGlobal Firepower đã cập nhật bảng xếp hạng thường niên về sức mạnh quân sự của các nước và vùng lãnh thổ, công bố 145 quốc gia và vùng lãnh thổ có năng lực quân sự mạnh nhất trong năm 2025. Bảng xếp hạng của Global Firepower dựa trên hơn 60 yếu tố riêng lẻ để xác định thứ hạng của một quốc gia từ số lượng đơn vị quân đội và tình hình tài chính đến khả năng hậu cần và địa lý. Mức điểm 0 là mức cao nhất theo thang đo của Global Firepower. Xếp hạng sức mạnh quân sự 2025: Mỹ vẫn đứng đầu, Ukraine tụt hạng. Ảnh: US DOD Đứng đầu trong danh sách là Mỹ với 0,0744 điểm. Kể từ năm 2005, Mỹ vẫn giữ vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng thường niên của chuyên trang này và năm 2025 cũng không khác biệt. Theo Global Firepower, Mỹ có nguồn nhân lực dồi dào, tài chính, số lượng vật chất và sản lượng công nghiệp tiềm năng để duy trì vị thế cường quốc hàng đầu toàn cầu. Năm 2025 đánh dấu sự xuất hiện của một thế hệ lãnh đạo mới ở Mỹ, điều này sẽ được phản ánh trên trường thế giới. Nga đứng thứ hai trong bảng xếp hạng với 0,0788 điểm. Global Firepower cho rằng dưới áp lực của lệnh trừng phạt của phương Tây và trước sự gia tăng của liên minh NATO, Nga tiếp tục tăng gấp đôi nỗ lực ở miền đông Ukraine. Chuyên trang này cũng nhận định sự hỗ trợ từ Triều Tiên, Trung Quốc và Iran góp phần tăng sức mạnh cho Moscow. Nga năm 2024 cũng đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng này. Có cùng số điểm 0,0788 với Nga là Trung Quốc song Global Firepower xếp Bắc Kinh ở vị trí thứ 3. Năm nay, Trung Quốc đã áp sát Nga nhờ khoản đầu tư quy mô lớn vào năng lực quân sự và phát triển để đi cùng với năng lực công nghiệp mạnh mẽ. Trung Quốc vẫn là một cường quốc tài chính toàn cầu và đã củng cố ảnh hưởng của mình với những chỗ đứng đáng chú ý ở Châu Á, Châu Phi và Nam Mỹ. Năm 2024, Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 3 và kém Nga 0,0004 điểm. Vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng của Global Firepower không có sự thay đổi giữa năm 2024 và năm 2025, vẫn thuộc về Ấn Độ. Tương tự, Hàn Quốc và Anh lần lượt giữ các vị trí thứ 5 và thứ 6, không thay đổi so với năm trước. Đáng chú ý, Pháp vươn lên từ hạng 11 năm 2024 lên hạng 7 trong năm 2025, vượt qua Nhật, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ý. Đối với các quốc gia đang có chiến tranh, xung đột, Ukraine xếp hạng 20 trong năm 2025, tụt hai bậc so với năm 2024. Ngược lại, Israel đứng vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2025, tăng hai hạng so với năm 2024. Tại Đông Nam Á, năm nay, Indonesia tiếp tục dẫn đầu khu vực khi được xếp ở vị trí thứ 13 (không đổi so với năm 2024), kế đến là Việt Nam ở vị trí thứ 23 (năm 2024: Hạng 22) và Thái Lan hạng 25 (không đổi so với năm 2024).