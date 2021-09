Sáng 15/9, hơn 100 "chiến sĩ" áo trắng Việt Đức vào TP HCM "đảo quân" cho Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19

Ngoài ra, trung tâm cũng đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật cao về hồi sức tích cực như lọc máu liên tục, lọc máu hấp phụ... cho 14 cơ sở y tế của huyện Bình Chánh và quận Bình Tân. Mới đây, BV Việt Đức đã trao tặng gần 1.000 máy tạo oxy cho các đơn vị, cơ sở y tế tại TP HCM cho huyện Củ Chi, quận Bình Tân, Quận 1 và huyện Bình Chánh… để phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 của BV Việt Đức là 1 trong 6 Trung tâm/ BV hồi sức tích cực COVID-19 do Bộ Y tế thiết lập tại TP HCM để phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Bộ Y tế đã điều động hàng nghìn cán bộ y tế của các BV tuyến trung ương, học viên sau đại học vào làm việc tại các Trung tâm/BV này; Đồng thời Bộ cũng điều động, cấp phát máy thở và hàng tấn trang thiết bị khác để các Trung tâm/ BV hoạt động… Trong quá trình hoạt động, các Trung tâm/ BV hồi sức COVID-19 đã cứu sống hàng nghìn người bệnh COVID-19 nặng, rất nặng, hồi sinh sự sống cho hàng trăm ca bệnh đã ở lằn ranh "sinh tử"…

Mời các bạn xem video đang được quan tâm: