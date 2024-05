Nữ giúp việc phát hiện bọc vàng: 'Tôi run lắm, chưa bao giờ thấy nhiều vàng thế'

Your browser does not support the video tag.

Video: Người đàn ông quyên góp 2 túi đồ cũ có lẫn vàng bên trong. Nguồn: Đức Hùng

Cả đời chưa thấy 1 lượng vàng

Hơn 10 ngày qua, thông tin có người bỏ quên hơn 2 lượng vàng trong túi quần áo cũ quyên góp cho cửa hàng 0 đồng ở phường Thảo Điền (TP. Thủ Đức, TP.HCM) được lan truyền rộng khắp mạng xã hội.

Thông tin này bắt nguồn từ bài viết có nội dung tìm chủ nhân số vàng bỏ quên trong túi đồ cũ, được đăng trên trang cá nhân và các hội nhóm của anh Phạm Đức Hùng (35 tuổi, phường Thảo Điền).

Anh Hùng là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thảo Điền, người trực tiếp quản lý cửa hàng 0 đồng có vụ việc.



Cửa hàng 0 đồng phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: Ngọc Lài

“Khoảng 9h ngày 25/4, một người đàn ông đến cửa hàng 0 đồng và quyên góp 2 túi quần áo, chăn màn cũ… Nhân viên cửa hàng chưa kịp hỏi danh tính và địa chỉ thì người này đã vội vã rời đi.

Đến 10h ngày 26/4, chúng tôi soạn đồ, phát hiện có vật nghi là vàng miếng và 2 chiếc nhẫn vàng trong túi đồ cũ. Chúng tôi còn thấy hóa đơn, giấy tờ đảm bảo tuổi vàng, ghi thời điểm mua vào tháng 7/2006.

Dựa trên các giấy tờ, chúng tôi ước lượng số vàng này nặng hơn 2 lượng”, anh Hùng cho biết.