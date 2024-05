Ảnh cưới của cặp đôi bằng tuổi, vừa tậu penthouse 11 tỷ ở TP.HCM

Mới đây, Hà My chính thức hé mở một phần bộ ảnh cưới đẹp mãn nhãn cùng bạn trai vừa được "thăng chức" thành hôn phu vào tháng 11 năm ngoái.

Trong loạt ảnh được chia sẻ trên TikTok và Instagram, cô dâu Hà My diện váy trắng tinh khôi, đeo trang sức tối giản, tay trong tay cùng chú rể Trí Thịt Bòa điển trai mặc suit xám. Bộ ảnh cưới được cặp đôi thực hiện tại Đà Lạt.

Những người yêu mến Trí Thịt Bòa - Hà My gửi lời chúc mừng kèm bình luận xuýt xoa: "Quá nhiều sự xinh đẹp!", "Hi vọng các bạn gái đều tìm được người nhìn mình như Trí nhìn My", "Đợi cô ấy đăng hình cưới mòn mỏi mà sao đăng có 3 tấm thế này?"...