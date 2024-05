19 sinh viên Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Cơ quan An ninh điều tra - Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ pháp chế - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.