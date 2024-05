Lũ quét tàn phá bản làng Điện Biên

Công an huyện Điện Biên Đông sau đó phối hợp với các lực lượng khác, nhanh chóng đưa người dân đến khu vực an toàn, di dời tài sản và phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương di dời nhà cửa, tài sản của các hộ gia đình gặp nạn đến nơi an toàn, giúp dân nạo vét bùn ngập trong nhà.

Lực lượng công an giúp đỡ bà con nạo vét bùn đất sau trận lũ quét (Ảnh: Công an cung cấp).

Cũng theo Công an huyện Điện Biên Đông, trận lũ quét rạng sáng nay rất may mắn không có thiệt hại về người.