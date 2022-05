Quyền lực đáng sợ của Apple

Từ tháng 4, Apple thực hiện thay đổi quyền riêng tư trên hệ điều hành iOS. Mỗi khi mở ứng dụng, người dùng sẽ nhìn thấy một cửa sổ hiện lên và xin ý kiến có cho phép ứng dụng theo dõi người dùng cho mục đích quảng cáo hay không. Họ dễ dàng nói không bằng cách nhấn vào nút “Ask App Not to Track” (yêu cầu ứng dụng không theo dõi).

ATT đảo ngược cơ chế đứng sau nhiều quảng cáo di động. Meta, công ty mẹ Facebook, cảnh báo quảng cáo mục tiêu của hãng kém hiệu quả hơn hẳn từ khi tính năng ATT được triển khai. Facebook cho biết doanh thu đã có thể tăng mạnh trong quý III nếu không có thay đổi từ Apple.

Meta là một trong những hãng lên tiếng phản đối tính năng ATT nhiều nhất, đặc biệt khi có lúc Apple nhằm vào mạng xã hội Facebook. Chẳng hạn, CEO Apple Tim Cook từng nhắc tên Facebook trên Twitter khi đề cập vấn đề quyền riêng tư.

Meta phản ứng bằng cách xây dựng hệ thống riêng bên trong các ứng dụng, như khả năng mua sản phẩm trực tiếp từ Facebook, giảm nhu cầu cần đến theo dõi bên thứ ba. CEO Mark Zuckerberg cho biết giải pháp thiết lập cửa hàng ngay trong ứng dụng sẽ trở nên hấp dẫn và quan trọng với các doanh nghiệp lớn.

Cổ phiếu của Snap cũng bị ảnh hưởng với nguyên nhân tương tự. Trước đây, CEO Snap Evan Spiegel từng khen ngợi cách tiếp cận của Apple với quyền riêng tư trong các cuộc phỏng vấn. Công ty còn cập nhật sản phẩm quảng cáo để phù hợp với thay đổi ATT.

Song, tháng trước, ông Spiegel cảnh báo tính năng ATT đe dọa kết quả kinh doanh quý IV, có thể thấp hơn đáng kể so với dự báo của Phố Wall (1,18 tỷ USD so với 1,36 tỷ USD). Đồng thời, ông nhận xét công cụ đo lường hiệu quả quảng cáo SKAdNetwork của Apple không đáng tin cậy, có sự chênh lệch so với các giải pháp đo lường khác. Ngoài ra, Snap cũng đang tăng tốc phát triển công nghệ riêng để hỗ trợ khách hàng.

Trong một cuộc phỏng vấn đầu tuần này, CEO Apple Tim Cook từ chối bình luận về tác động của ATT đến các công ty khác. Dù vậy, ông nói ATT ra đời để trao cho người dùng quyền quyết định những gì xảy ra trên thiết bị của họ. Ông khẳng định Apple luôn tập trung vào trao sức mạnh cho người dùng, hỏi ý kiến họ có muốn bị ứng dụng theo dõi hay không. Ông cũng bình luận, nếu nhà phát triển ứng dụng giành được niềm tin từ người dùng, họ sẽ được cho phép theo dõi.