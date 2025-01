Mark Zuckerberg chỉ trích Apple chỉ biết 'vắt sữa' từ iPhone

Mark Zuckerberg chỉ trích Apple thiếu đổi mới, từ phí App Store, AirPods đến Vision Pro, và dự đoán đối thủ sẽ sớm vượt qua họ. Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 3 giờ với podcast Joe Rogan Experience, CEO Meta Mark Zuckerberg đã không ngần ngại "đá xoáy" Apple về sự thiếu đột phá trong sáng tạo. Theo vị tỷ phú công nghệ, gã khổng lồ Cupertino đang dần đánh mất vị thế tiên phong của mình và chỉ còn biết dựa dẫm vào thành công của iPhone. "Steve Jobs đã phát minh ra iPhone, và giờ đây họ vẫn đang sống nhờ vào nó sau 20 năm," Mark Zuckerberg nhận định. "Mỗi thế hệ iPhone mới đều không mang lại nhiều cải tiến đáng kể, khiến người dùng ngày càng chậm nâng cấp thiết bị. Thực tế, tôi không chắc họ có còn bán được nhiều iPhone hơn so với trước đây hay không. Doanh số có thể đang thực sự giảm." CEO Meta còn chỉ ra rằng Apple đang cố gắng bù đắp doanh thu bằng cách áp đặt các chính sách độc quyền. Điển hình là việc thu phí 15-30% từ các nhà phát triển trên App Store, hay việc giới hạn khả năng kết nối của các thiết bị bên thứ ba với iPhone. Mark Zuckerberg lấy ví dụ về việc Apple từ chối cho phép kính Ray-Ban Meta sử dụng cùng giao thức kết nối như AirPods, viện cớ bảo mật trong khi chính họ cũng không mã hóa giao thức này. Đặc biệt với Vision Pro - sản phẩm mới nhất của Apple được bán với giá 3.500 USD, Zuckerberg thẳng thừng nhận định: "Họ phát hành một thứ đắt đỏ mà tôi nghĩ còn tệ hơn cả sản phẩm chúng tôi bán với giá 300-400 USD. Rõ ràng là nó không thể hoạt động tốt được." Tuy nhiên, Mark vẫn công nhận Apple là "một công ty công nghệ tốt" và tin rằng các phiên bản tiếp theo của Vision Pro sẽ được cải thiện. Zuckerberg tỏ ra lạc quan khi nhận định Apple sẽ sớm "bị đánh bại bởi ai đó" vì "họ đã mất phong độ trong việc không tung ra những điều đổi mới." Tuy nhiên, anh cũng bày tỏ lo ngại rằng khi Apple tung ra kính thông minh của riêng mình, họ sẽ có lợi thế lớn nhờ khả năng tích hợp tốt hơn với hệ sinh thái iPhone - điều mà các đối thủ khó lòng cạnh tranh được do chính sách độc quyền của Apple. Cuộc phỏng vấn cũng đề cập đến cách Apple sử dụng "bong bóng màu xanh" trong iMessage để tạo ra sự phân biệt giữa người dùng iPhone và Android, đặc biệt là tác động tiêu cực đến tâm lý của giới trẻ. "Với trẻ em, nếu bạn không có bong bóng xanh, bạn không ngầu, bạn như là người ngoài cuộc," Mark Zuckerberg nhận xét, đồng thời chỉ trích việc Apple luôn viện dẫn lý do bảo mật để biện minh cho chính sách này.