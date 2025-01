Apple đối mặt ‘báo động đỏ’ tại Trung Quốc; Foxconn công bố doanh thu kỷ lục... là những thông tin nổi bật trong bản tin công nghệ thứ 7 tuần này. Apple đối mặt ‘báo động đỏ’ tại Trung Quốc Tháng 11/2024, doanh số điện thoại ‘ngoại’ tại Trung Quốc giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2023, cho thấy áp lực lớn mà Apple phải đối mặt tại thị trường này. Apple đang gặp phải nhiều áp lực tại thị trường smartphone Trung Quốc. Ảnh: Shutterstock Dựa trên dữ liệu từ Viện Công nghệ thông tin và truyền thông Trung Quốc (CAICT), CNBC cho biết doanh số điện thoại di động của các thương hiệu ngoại quốc tại đây giảm xuống 3,04 triệu đơn vị trong tháng 11/2024, giảm 47,4% so với cùng kỳ năm 2023 và giảm 51% so với một tháng trước đó. CAICT không phân rõ số liệu của từng thương hiệu, song Apple chiếm phần lớn doanh số điện thoại “ngoại” tại Trung Quốc. Các đối thủ như Samsung chỉ nắm thị phần rất nhỏ. Theo CNBC, số liệu cho thấy áp lực mà Apple đang đối mặt tại thị trường smartphone lớn nhất thế giới khi hãng phải cạnh tranh với hàng loạt thương hiệu nội địa. Apple hy vọng dòng iPhone 16 sẽ giúp lấy lại đà tăng trưởng tại Trung Quốc với bộ phần mềm AI mới. Tuy nhiên, Apple Intelligence vẫn chưa có mặt ở đại lục do các quy định phức tạp liên quan đến AI. Trong lúc này, một số đối thủ nội của Apple lại quảng bá những tính năng AI riêng. Foxconn công bố doanh thu kỷ lục Foxconn, nhà sản xuất điện tử hợp đồng lớn nhất thế giới, đã vượt qua kỳ vọng của các chuyên gia phân tích và ghi nhận doanh thu cao nhất từ trước đến nay trong quý IV năm 2024, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI). Foxconn có một quý IV kinh doanh vượt kỷ lục nhờ vào nhu cầu AI. Ảnh: FT Cụ thể, doanh thu của Foxconn từ việc lắp ráp iPhone cho Apple đã tăng 15,2% so với cùng kỳ, đạt 2,13 nghìn tỷ Đài tệ (tương đương 64,72 tỷ USD). Đây là mức doanh thu cao kỷ lục của công ty trong quý IV. Con số này cũng vượt qua ước tính trước đó là 2,1 nghìn tỷ Đài tệ của LSEG SmartEstimate – một công cụ dự báo có trọng số cao cung cấp bởi các chuyên gia uy tín. Theo thông báo của Foxconn, nhu cầu mạnh mẽ đối với các máy chủ AI đã thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong bộ phận sản phẩm điện toán đám mây và mạng của công ty, với các khách hàng lớn như Nvidia – nhà sản xuất chip AI hàng đầu. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm điện tử tiêu dùng thông minh, trong đó có iPhone, Foxconn cho biết mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái là "hầu như không thay đổi". Tính riêng tháng 12 vừa qua, doanh thu Foxconn đạt 654,8 tỷ Đài tệ, tăng 42,3% so với tháng 12 năm 2023, trở thành mức cao thứ hai trong lịch sử công ty cho tháng cuối cùng của năm. Cổ phiếu của Foxconn đã có một năm thành công rực rỡ khi tăng 76%, vượt xa mức tăng 28,5% của chỉ số chứng khoán Đài Loan (Trung Quốc) trong cùng kỳ. 10 người giàu nhất hành tinh kiếm thêm hơn 500 tỷ USD 10 người giàu nhất thế giới, đứng đầu là Elon Musk, đã bổ sung hơn 500 tỷ USD vào tổng tài sản của họ trong năm ngoái. Tỷ phú Elon Musk kiếm được nhiều tiền nhất năm 2024. Ảnh: Bloomberg Những người giàu nhất hành tinh ghi nhận tài sản ròng tăng vọt năm 2024 nhờ sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất và chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ, cũng như triển vọng kinh tế ổn định giúp thị trường chứng khoán bật tăng. Năm ngoái, 10 người giàu nhất thế giới kiếm thêm hơn 500 tỷ USD. Tổng tài sản ròng của họ vượt mức 2.000 tỷ USD, không xa giá trị thị trường của Amazon và Alphabet. CEO Tesla Elon Musk dẫn đầu với mức tăng 203 tỷ USD. Tài sản ròng của ông trong ngày 31/12/2024 là 432 tỷ USD. Vài tuần trước, ông lần đầu chạm mốc 486 tỷ USD do cổ phiếu Tesla lập đỉnh và định giá SpaceX vọt lên 350 tỷ USD. Chỉ riêng mức tăng 257 tỷ USD khi đó cũng cao hơn toàn bộ tài sản ròng của Jeff Bezos, người giàu thứ hai. Musk không phải “ông trùm” công nghệ duy nhất ghi nhận tài sản ròng tăng. CEO Meta Mark Zuckerberg, CEO Nvidia Jensen Huang, đồng sáng lập Oracle Larry Ellison và Bezos đều kiếm thêm từ 60 đến 80 tỷ USD. Các lãnh đạo công nghệ khác giàu hơn trong năm ngoái còn có Michael Dell – nhà sáng lập Dell – với 45 tỷ USD, đồng sáng lập Google – Larry Page và Sergey Brin – tăng lần lượt 42 tỷ USD và 38 tỷ USD.