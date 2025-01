8 thiết bị giá rẻ của Apple sẽ ra mắt trong năm 2025

Dòng sản phẩm năm 2025 của Apple dường như sẽ tập trung vào các thiết bị giá rẻ và tầm trung. Dưới đây là những thứ người dùng có thể mong đợi từ Táo khuyết. Apple đang cố gắng ra mắt các sản phẩm giá rẻ hơn để tăng khả năng cạnh tranh. Ảnh: Apple/Tom's Guide Với những cải tiến như Apple Intelligence và thiết kế chip nội bộ hoàn toàn mới, Apple đang cố gắng ra mắt các sản phẩm "thân thiện" hơn với túi tiền người tiêu dùng, đảm bảo tính cạnh tranh trong một thị trường ngày càng đông đúc. Những nâng cấp này cũng cho thấy một sự thay đổi trong cách Apple tiếp cận các thiết bị giá rẻ, khi tích hợp các tính năng từng chỉ dành cho dòng cao cấp như màn hình OLED, Face ID và công nghệ không dây tiên tiến. Điều đặc biệt là modem và chip Bluetooth đầu tiên của Apple sẽ xuất hiện trên các thiết bị giá rẻ trước. Tương tự, Apple cũng tập trung vào các thiết bị nhà thông minh giá rẻ như HomePod mini, Apple TV và Command Center trước khi nâng cấp dòng cao cấp. Dự kiến sẽ có tổng cộng 8 thiết bị giá rẻ mới hoặc được làm mới trong năm nay gồm: MacBook Air (M4); iPhone SE (thế hệ thứ tư); iPad (thế hệ thứ 11); AirTag (thế hệ thứ hai); Command Center; ‌HomePod mini‌ (thế hệ thứ hai); ‌Apple TV‌ 4K (thế hệ thứ tư) và Apple Watch SE (thế hệ thứ ba). MacBook Air (M4) MacBook Air sẽ được nâng cấp lên chip M4, cung cấp hiệu suất CPU đa nhân nhanh hơn 25% so với phiên bản hiện tại. Máy có thể hỗ trợ hai màn hình ngoài và camera 12MP với tính năng Center Stage. Dự kiến sẽ ra mắt vào mùa xuân 2025, MacBook Air mới vẫn giữ mức giá khởi điểm là 1.099 USD và sẽ có RAM 16GB trên tất cả các phiên bản. iPhone SE (thế hệ thứ tư) Theo tin đồn, iPhone SE 4 sẽ có thiết kế tương tự như iPhone 14, bao gồm màn hình OLED 6,1 inch, ‌Face ID‌, cổng USB-C và camera sau 48MP. Thiết bị dự kiến sử dụng chip A18 với RAM 8GB, hỗ trợ Apple Intelligence và là sản phẩm đầu tiên có modem 5G tự thiết kế của Apple. Nhiều khả năng iPhone SE 4 sẽ ra mắt vào tháng 3/2025, giá dự kiến dao động từ 400 - 500 USD, cao hơn một chút so với giá iPhone SE hiện tại 429 USD do các nâng cấp đáng kể. iPad (thế hệ thứ 11) iPad mới sẽ giữ nguyên màn hình 10.9 inch và Touch ID, nhưng nâng cấp lên chip A17 Pro hoặc A18 với RAM 8GB để hỗ trợ Apple Intelligence. Dự kiến ra mắt vào mùa xuân 2025, iPad mới có thể bắt đầu ở mức giá 349 USD, với khả năng tăng dung lượng lưu trữ cơ bản lên 128GB. AirTag (thế hệ thứ hai) AirTag 2 sẽ dùng chip Ultra Wideband nâng cấp để tăng gấp 3 lần phạm vi theo dõi, tích hợp Vision Pro tốt hơn và loa chống giả mạo để tăng cường các biện pháp chống theo dõi. Dự kiến ra mắt vào giữa năm 2025, AirTag 2 ​​sẽ duy trì mức giá hiện tại là 29 USD. Command Center Đây sẽ là trung tâm điều khiển nhà thông minh hoàn toàn mới, với màn hình 7 inch, loa tích hợp, camera hỗ trợ FaceTime và cảm biến tiệm cận để điều chỉnh giao diện động. Command Center sẽ chạy hệ điều hành mới "homeOS" với các widget điều khiển và tích hợp Siri. Sản phẩm dự kiến ra mắt vào tháng 3/2025, giá bán có thể cạnh tranh với Echo Show của Amazon (khoảng 90 USD). HomePod mini (thế hệ thứ hai) HomePod mini thế hệ thứ hai dự kiến ​​sẽ có chip Wi-Fi và Bluetooth do Apple thiết kế, hỗ trợ Wi-Fi 6E, cải thiện chất lượng âm thanh và chip Ultra Wideband thế hệ thứ hai để truyền tải tốt hơn. Sản phẩm dự kiến ra mắt giữa năm 2025 giữ nguyên mức giá 99 USD. Apple TV 4K (thế hệ thứ tư) Theo tin đồn, ‌Apple TV‌ 4K mới có thể sử dụng chip A16 hoặc mới hơn, hỗ trợ Wi-Fi 6E và có thể tích hợp camera FaceTime. Sản phẩm dự kiến ra mắt trong năm 2025, giá khởi điểm có thể giảm xuống 99 USD, từ mức hiện tại là 129 USD, để cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ như Fire TV Stick của Amazon. Apple Watch SE (thế hệ thứ ba) ‌Apple Watch SE‌ 3 sẽ có màn hình lớn hơn, sử dụng chip S10 hoặc S11 và có thể dùng vỏ nhựa để giảm giá thành. Thiết bị dự kiến ra mắt ​​vào cuối năm 2025, với giá khởi điểm 249 USD, hoặc có thể thấp hơn một chút để cạnh tranh với các đối thủ và thu hút các bậc phụ huynh mua cho con em mình.