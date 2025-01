Những thói quen tàn phá lốp xe cần tránh

Nhiều thói quen tưởng chừng vô hại như tăng tốc đột ngột, bơm lốp quá căng, đỗ sát vỉa hè...lại có thể làm hao mòn lốp xe. Ngoài việc phải tiếp xúc với mặt đường xấu, lốp xe bị hao mòn còn do những thói quen không tốt của người lái. Dưới đây là một trong những lỗi thường của tài xế khiến lốp xe nhanh hỏng: Đỗ xe sát thành vỉa hè Tại Việt Nam, đỗ xe sát vỉa hè là tình trạng không hiếm gặp. Ít ai biết, việc đỗ xe sát thành vỉa hè có thể khiến lốp xe bị làm mỏng, bào mòn, dẫn đến nguy cơ nổ lốp. Đỗ xe sát vỉa hè gây hại cho lốp. (Ảnh minh họa) Đỗ xe tại khu vực không bằng phẳng Không chỉ di chuyển trên đoạn đường gồ ghề, đỗ xe tại những nơi không bằng phẳng cũng khiến lốp xe bị "lão hóa" sớm. Ở những vị trí này, áp lực dồn lên lốp xe không đồng đều, làm lốp xe bị biến dạng. Bơm lốp quá căng hoặc quá non Bơm lốp quá căng, vượt mức cho phép có thể gây vỡ lốp khi va chạm với vật sắc nhọn như viên đá, gờ tường...Thậm chí, khi di chuyển dưới trời nắng nóng dễ gây nổ lốp. Ngược lại, bơm lốp quá non khiến lốp nhanh bị mài mòn, ảnh hưởng không tốt đến vành và giảm xóc. Đỗ xe kênh bánh Nhiều tài xế thường đỗ xe kênh bánh làm áp lực dồn xuống lốp đỗ dưới mặt đường. Trong thời gian dài, lốp xe bị biến dạng, làm hao mòn hoặc gây nổ lốp. Đỗ xe dưới trời nắng Đỗ xe dưới trời nắng nóng cũng có thể gây hại cho lốp xe do cao su phải chịu nhiệt nhiều hơn. Do đó, chủ xe nên chọn đỗ ở những vị trí có mái che hoặc dưới gốc cây. Chở quá tải trọng Mỗi loại xe có một tải trọng riêng phù hợp với thiết kế. Nếu thường xuyên chở quá tải trọng quy định, lốp xe sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Toàn bộ trọng lực dồn xuống bánh xe, gây mài mòn bánh xe, suy giảm tuổi thọ, thậm chí gây nổ lốp. Tăng tốc/dừng xe đột ngột Việc tăng tốc hay dừng xe đột ngột khi đang di chuyển là thói quen khiến lốp xe bị ăn mòn. Lý do là việc thay đổi tốc độ bất ngờ khiến bề mặt lốp xe ma sát cực mạnh với mặt đường, làm lốp xe bị mài mòn không đều. Từ đó, lốp xe xuống cấp nhanh chóng và bị giảm tuổi thọ. Minh Phương(tổng hợp)