Lãi suất ngân hàng 13/1/2025: Nhà băng chuyển giao có lãi kỳ hạn ngắn cao nhất

Lãi suất ngân hàng hôm nay 13/1/2025, trong 4 ngân hàng yếu kém được chuyển giao bắt buộc gồm DongA Bank, GPBank, CB và MBV, lãi suất huy động tại MBV đang cao nhất. 4 ngân hàng yếu kém được chuyển giao bắt buộc gồm: Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - OceanBank (nay đổi tên thành Ngân hàng TM TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại - MBV), Ngân hàng TM TNHH MTV Xây Dựng Việt Nam (CB), Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) và Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank). Trong số đó, MBV và CB đã lần lượt được bàn giao về MB và Vietcombank từ ngày 17/10/2024, trong khi GPBank và DongA Bank dự kiến sẽ được chuyển giao bắt buộc trong tuần này cho hai ngân hàng VPBank và HDBank. So sánh lãi suất huy động tại 4 ngân hàng nói trên, có thể thấy mỗi ngân hàng đều có sức hấp dẫn nhất định về lãi suất trong một số kỳ hạn. Trong đó, GPBank dù trả lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn thấp hơn so với 3 ngân hàng còn lại nhưng lại có lãi suất ngân hàng cao nhất ở các kỳ hạn dài. MBV sau thời gian dài dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động kỳ hạn dài nay đã giảm về mức tương đương với 3 ngân hàng còn lại. Dù vậy, MBV không chỉ dẫn đầu nhóm 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc mà còn dẫn đầu toàn thị trường về lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn dưới 6 tháng. Trong khi đó, DongA Bank cũng cho thấy việc sẵn sàng chi trả lãi suất ngân hàng kỳ hạn dưới 6 tháng ở mức tương đối hấp dẫn trên thị trường hiện nay. Điểm chung của 4 ngân hàng trên là đều đang niêm yết lãi suất tiết kiệm từ 6%/năm trở lên đối với tiền gửi các kỳ hạn dài. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến của GPBank, lãi suất kỳ hạn 1 tháng hiện là 3,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4%/năm, kỳ hạn 3 tháng 4,02%/năm, kỳ hạn 4 tháng 4,04%/năm và kỳ hạn 5 tháng có lãi suất 4,05%/năm. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng đang được GPBank niêm yết tại mức 5,35%/năm, kỳ hạn 7 tháng 5,45%/năm, kỳ hạn 8 tháng 5,6%/năm, kỳ hạn 9 tháng 5,7%/năm. GPBank tỏ ra vượt trội về lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng khi đang trả cho người gửi tiền lãi suất lên đến 6,05%/năm, qua đó trở thành một trong bốn nhà băng (cùng với CB) đang trả lãi suất tiền gửi từ 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất huy động cao nhất tại GPBank được niêm yết tại 6,15%/năm, áp dụng cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 13-36 tháng. Tại MBV, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng lần lượt là 4,3-4,4%/năm. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng lên tới 4,6%/năm, kỳ hạn 4-5 tháng ở mức cao nhất là 4,7%/năm. MBV trả lãi suất 5,5%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-8 tháng, 5,6%/năm cho kỳ hạn 9 tháng, 5,7%/năm với kỳ hạn 10-11 tháng, 5,8%/năm kỳ hạn 12-15 tháng. Lãi suất tiết kiệm cao nhất do MBV công bố là 6,1%/năm, dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm kỳ hạn 18-36 tháng. Mức lãi suất của các kỳ hạn này cũng được áp dụng cho cả tiết kiệm tại quầy. BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG NGÀY 13/1/2025 TẠI 4 NGÂN HÀNG CHUYỂN GIAO BẮT BUỘC (%/NĂM) KỲ HẠN GPBANK MBV CB DONGA BANK 1 tháng 3.5% 4.3% 4.15% 4.1% 3 tháng 4.02% 4.6% 4.35% 4.3% 5 tháng 4.05% 4.7% 4.35% 4.3% 6 tháng 5.35% 5.5% 5.85% 5.55% 9 tháng 5.7% 5.6% 5.8% 5.7% 12 tháng 6.05% 5.8% 6.0% 5.8% 18 - 36 tháng 6.15% 6.1% 6.0% 6.1% 6,1%/năm cũng là lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 18-36 tháng tại DongA Bank. Ngoài ra, ngân hàng này còn trả lãi suất lên tới 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng. Đáng chú ý, DongA Bank còn dành “lãi suất đặc biệt” lên đến 7,5%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng với số tiền từ 200 tỷ đồng trở lên. Ở các kỳ hạn còn lại, DongA Bank chỉ thể hiện được sự vượt trội khi lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng đang là 4,1%/năm. Còn lãi suất kỳ hạn 3-5 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 6-8 tháng 5,55%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng 5,7%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 5,8%/năm. Ngân hàng còn lại trong số 4 ngân hàng thuộc diện chuyển giao bắt buộc là CB. Xét về mặt bằng chung, nhà băng này có sự hấp dẫn về lãi suất tiền gửi kỳ hạn dài, nhưng so với 3 ngân hàng còn lại thì lãi suất do CB ban hành lại nhỉnh hơn ở các kỳ hạn từ 6-11 tháng. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến của CB, lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng 4,35%/năm, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất lên đến 5,85%/năm, kỳ hạn từ 7-11 tháng có lãi suất 5,8%/năm. Lãi suất huy động trực tuyến cao nhất tại CB là 6%/năm, áp dụng cho tiền gửi của khách hàng cá nhân kỳ hạn từ 12-36 tháng. Theo thống kê từ đầu tháng 1/2025 đến nay đã có 7 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: Agribank, Bac A Bank, NCB, MBV, Eximbank, KienlongBank, VietBank. Tuy nhiên, NCB và Agribank cũng đồng thời giảm lãi suất các kỳ hạn 12-36 tháng. Cùng giảm lãi suất còn có ABBank, SeABank, Nam A Bank, Techcombank.