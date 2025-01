RTX 5090 với 32GB GDDR7: Siêu phẩm đã lộ diện

Card đồ hoạ RTX 5090 của Inno3D đã được hé lộ với VRAM DDR7 khủng lên đến 32GB, mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với các thế hệ tiền nhiệm. Nvidia đang đứng trước thời điểm quan trọng khi chuẩn bị công bố thông tin chính thức về thế hệ card đồ họa tiếp theo. Sau hàng tháng trời với vô số đồn đoán về sức mạnh, hiệu năng và công nghệ mới, những hình ảnh đầu tiên của dòng card này cuối cùng đã xuất hiện. Đáng chú ý nhất là thông tin rò rỉ từ phiên bản tùy chỉnh RTX 5090, xác nhận việc trang bị bộ nhớ GDDR7 32GB - một bước nhảy vọt về công nghệ bộ nhớ trong ngành card đồ họa. Nguồn tin độc quyền từ VideoCardz đã tiết lộ mẫu Inno3D RTX 5090 iChill X3, với hình ảnh chi tiết về packaging của sản phẩm. Đây là lần đầu tiên công chúng được xác nhận thông số VRAM của dòng card "Blackwell" cao cấp này. Thiết kế của card gây ấn tượng mạnh với hệ thống tản nhiệt độ dày 3.5 khe cắm, cho thấy Inno3D đã đặc biệt chú trọng vào việc kiểm soát nhiệt độ cho con chip mạnh mẽ này. Tuy các thông số về TDP và yêu cầu nguồn vẫn còn là ẩn số, nhưng kích thước tản nhiệt đồ sộ này gợi ý về một mức tiêu thụ điện năng đáng kể. Sự xuất hiện của thông tin này càng trở nên thú vị hơn khi đặt cạnh thông tin rò rỉ gần đây về RTX 5080 với bộ nhớ GDDR7 16GB. Theo các nguồn tin được đánh giá là đáng tin cậy trong ngành, RTX 5090 không chỉ có dung lượng VRAM gấp đôi so với người anh em RTX 5080, mà còn sở hữu một cấu hình phần cứng ấn tượng với 21.760 lõi CUDA. Đặc biệt, băng thông bộ nhớ dự kiến đạt mức 1.8TB/s - một con số kỷ lục cho card đồ họa tiêu dùng. Tuy nhiên, sức mạnh này đi kèm với một cái giá: mức tiêu thụ điện năng dự kiến lên tới 575W, cao hơn 125W so với thế hệ RTX 4090 trước đó. Chi tiết về kiến trúc Blackwell cho thấy Nvidia đang tiếp tục đẩy mạnh ranh giới của công nghệ card đồ họa. Việc tích hợp bộ nhớ GDDR7 không chỉ cải thiện băng thông mà còn hứa hẹn hiệu quả năng lượng tốt hơn so với GDDR6X. Các chuyên gia trong ngành dự đoán RTX 5090 có thể mang lại hiệu năng cao hơn 60-70% so với RTX 4090, đặc biệt trong các tác vụ ray tracing và AI. Về khả năng làm mát, thiết kế tản nhiệt 3.5 slot của Inno3D iChill X3 RTX 5090 đi kèm với ba quạt làm mát kích thước lớn và một hệ thống ống dẫn nhiệt được thiết kế lại hoàn toàn. Điều này cho thấy các nhà sản xuất board đối tác đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với mức TDP cao của GPU mới này. Thời điểm chờ đợi sắp kết thúc khi Nvidia chuẩn bị tổ chức sự kiện ra mắt vào ngày mai. Tại đây, không chỉ thông số bộ nhớ 32GB mà còn nhiều chi tiết quan trọng khác về RTX 5090 sẽ chính thức được công bố. Cộng đồng game thủ và những người đam mê công nghệ đang háo hức chờ đợi không chỉ về hiệu năng thực tế mà còn về mức giá của siêu phẩm này, đặc biệt trong bối cảnh RTX 4090 đã có mức giá khởi điểm là 1.599 USD.