Mark Zuckerberg nói xấu Apple

Steve Jobs đã phát minh ra iPhone và bây giờ, 20 năm sau, họ vẫn dựa vào nó’. CEO Mark Zuckerberg đã nói như vậy trong tập podcast gần 3 tiếng. CEO Meta Mark Zuckerberg vừa tham gia podcast của Joe Rogan và chia sẻ quan điểm về khá nhiều chủ đề như kiểm duyệt nội dung, chính quyền Tổng thống Donald Trump, Apple. Nhắc đến Apple, ông chủ Facebook cho rằng Apple “đã lâu rồi không thực sự phát minh ra thứ gì tuyệt vời” và chỉ sống nhờ vào thành công của quá khứ. “Steve Jobs đã phát minh ra iPhone và bây giờ, 20 năm sau, họ vẫn dựa vào nó”. Mark Zuckerberg trên podcast của Joe Rogan. Ảnh chụp màn hình. Câu chuyện bắt đầu từ những vấn đề riêng của Rogan với Apple. Ông nói mình đã chuyển từ Apple sang Android một phần vì không thích cảm giác bị gắn chặt với một công ty duy nhất. Ông cũng không đồng tình với chính sách App Store của Apple. “Cách họ làm App Store, nơi thu phí 30% của mọi người. Thật điên rồ vì họ có thể làm như vậy”. “Tôi có vài ý kiến về chuyện này”, Zuckerberg tham gia. Dù khẳng định iPhone “rõ ràng là một trong những phát minh quan trọng nhất mọi thời đại”, ông tranh luận những luật lệ mà Táo khuyết đặt ra mang đến cảm giác “tùy tiện”. Theo CEO Meta, Apple không cho ai làm ra một thứ có thể kết nối với iPhone như sản phẩm riêng của họ, chẳng hạn AirPods. Nếu Apple cho người khác sử dụng giao thức của mình, có lẽ sẽ có những đối thủ tốt hơn nhiều so với AirPods ra đời. The Verge nhận định, Meta đã có những vấn đề lâu năm với Apple cũng như khoản phí 30% trên App Store. Những hạn chế của iOS khiến Meta khó cạnh tranh về phần cứng hơn và cũng mất hàng tỷ USD tiền quảng cáo. Zuckerberg nói rằng nếu nhà sản xuất iPhone không áp dụng những quy tắc ngẫu nhiên, Meta có thể kiếm lợi nhuận gấp đôi dựa trên tính toán riêng. Apple đang gặp áp lực phải mở cửa các sản phẩm của mình cho bên ngoài. Tại EU, công ty đã thực hiện một số thay đổi theo luật mới. Tại Mỹ, hãng cũng đang đối mặt với vụ kiện từ Bộ Tư pháp vì cáo buộc độc quyền smartphone. Dù vậy, dường như Táo khuyết muốn duy trì hệ sinh thái khép kín cho đến khi bị ép phải thay đổi. Zuckerberg tin rằng cuối cùng Apple sẽ bị tổn hại vì chính cách làm của mình. Ông nhận xét công ty không ra mắt nhiều thứ sáng tạo, trong khi ngành công nghệ lại “siêu năng động”. “Nếu không làm tốt trong khoảng 10 năm, sau cùng, bạn sẽ bị người khác đánh bại”. (Theo The Verge)