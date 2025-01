Ông Lưu Bình Nhưỡng bị tuyên phạt 13 năm tù, ông Lê Thanh Vân 7 năm tù

Tại phiên toà sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh Thái Bình tuyên bị cáo Lưu Bình Nhưỡng tổng 13 năm tù đối với hai tội danh, bị cáo Lê Thanh Vân bị tuyên phạt 7 năm tù. Sau thời gian nghị án kéo dài, sáng 13/1, HĐXX TAND tỉnh Thái Bình tuyên mức án đối với bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân cùng 3 đồng phạm. Căn cứ cáo trạng truy tố, lời khai của các bị cáo, chứng cứ thu thập được và diễn biến phiên toà, HĐXX tuyên bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, cựu đại biểu Quốc hội, cựu Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy Ban Thường vụ Quốc hội 3 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, 10 năm tù tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng hợp hình phạt là 13 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Vân, cựu đại biểu Quốc hội, cựu Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nhận án 7 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng tại phiên toà sơ thẩm. (Ảnh: Đài PT-TH Thái Bình) HĐXX TAND tỉnh Thái Bình cũng tuyên bị cáo Phạm Minh Cường (SN 1986, còn gọi là Cường "quắt") 7 năm tù và Vũ Đăng Phương (SN 1982, trú huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) 6 năm tù cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản; Nguyễn Văn Vương, cựu chuyên viên Vụ Pháp Luật - Văn phòng Chủ tịch nước 14 năm tù tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. HĐXX nhận định, dựa trên các lời khai, chứng cứ thu thập được, có đủ cơ sở để kết luận các bị cáo đã phạm tội như VKSND tỉnh Thái Bình đã truy tố. Trước khi bị đưa ra xét xử, ông Lưu Bình Nhưỡng bị cáo buộc liên quan 5 vụ việc. Vụ thứ nhất, ông Nhưỡng liên quan vụ cưỡng đoạt tài sản của Chi nhánh Công ty Sao Đỏ. Theo cáo trạng truy tố, trong tháng 5 và tháng 6/2021, Cường, Phương nhiều lần đến gặp ông Nhưỡng. Cường nói việc làm ăn đang khó khăn, do bị nhóm dân xã hội đen quấy phá nên Chi nhánh Công ty Sao Đỏ không tiếp tục khai thác cát nữa, bị thất thu nhờ ông Nhưỡng can thiệp giúp. Cường bán cho vợ chồng ông Nhưỡng 30ha bãi triều cắm trái phép với giá 900 triệu đồng. Vợ chồng ông Nhưỡng giao Cường quản lý, sử dụng, khai thác. Tháng 9/2021, ông Nhưỡng gọi điện cho một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình nhờ giải quyết, xử lý giúp nhóm đối thủ của Cường. Để gây thanh thế, tạo thuận lợi cho bị can Cường làm ăn, ông Nhưỡng còn đưa Cường đi cùng đến Đồn Biên phòng, gặp chính quyền xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy. Từ tháng 10/2021 đến tháng 4/2022, Chi nhánh Công ty Sao Đỏ buộc phải trả cho Cường và đồng phạm tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Các vụ án sau, ông Nhưỡng bị cáo buộc lợi dụng tư cách đại biểu Quốc hội đã ký văn bản gửi cơ quan chức năng, can thiệp giúp người dân, doanh nghiệp nhằm hưởng lợi. Trong đó, tại vụ việc lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp việc phê duyệt dự án ở Bắc Ninh, ông Nhưỡng bị cáo buộc đã nhận 300.000 USD từ doanh nghiệp. Gia đình ông Nhưỡng đã nộp lại cho Cơ quan điều tra 300.000 USD để giải quyết theo pháp luật. Ba ngày diễn ra phiên toà sơ thẩm, trước các câu hỏi, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng hầu hết đều cho biết, bị cáo giữ nguyên lời khai như trong quá trình điều tra. Luật sư bào chữa của ông Nhưỡng đã đại diện thân chủ nói lên quan điểm bào chữa tại toà. Ông Nhưỡng cũng nói ra điều ăn năn của mình tại phiên toà sơ thẩm. Theo ông Nhưỡng, trong vụ án này, hai doanh nghiệp tìm đến ông khi họ đứng trên bờ tuyệt vọng. Ông làm hết sức mình để “cứu vớt doanh nghiệp”. "Tôi nói vậy không phải để biện hộ việc nhận tiền. Muốn nói gì thì nói, việc mình nhận tiền như thế là sai phạm. Tôi rất ăn năn. Hơn 1 năm trời trong trại tạm giam, tôi đã thực hiện việc cải tạo bản thân mình, có thể nói là một sự cải tạo rất quyết liệt, cố gắng để gột rửa những điều mình phạm phải, đặc biệt về tâm can tôi. Tôi cũng chuẩn bị hành trang để trở lại với xã hội. Tôi rất mong Đảng, Nhà nước, HĐXX, đặc biệt Nhân dân và cử tri cả nước lượng thứ cho việc làm của tôi và chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi", bị cáo Nhưỡng trình bày. HĐXX tuyên bị cáo Lê Thanh Vân 7 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. (Ảnh: Đài PT-TH Thái Bình) Ông Lê Thanh Vân bị cáo buộc từ tháng 8/2020 đến tháng 11/2023 mặc dù không thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh và không thuộc lĩnh vực phụ trách của Uỷ viên Thường trực Uỷ ban ngân sách Quốc hội nhưng đã có hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, trong tháng 6, 7, 8, 12/2020, ông Vân ký 4 văn bản can thiệp đến lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đồng ý cho Công ty Hạ Long được tiếp tục thực hiện Dự án 36 ha, hưởng lợi 1 lô đất trị giá hơn 1,8 tỷ đồng ở xã Vân Nội và nhằm hưởng lợi 1.000 m2 đất trị giá gần 2 tỷ đồng, tại dự án này. Tháng 7/2023, ông Vân gọi điện cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh can thiệp, để Công ty Cổ phần Trường Sinh sớm được cấp phép khai thác dự án đồi Bắc Sơn và đã hưởng lợi 60 triệu đồng. Gần 1,5 ngày tranh tụng, phần lớn thời gian tập trung vào các cáo buộc ông Lê Thanh Vân “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Bào chữa cho ông Lê Thanh Vân tại toà, các luật sư cho rằng, bị cáo bị truy tố không có căn cứ, kết luận không phù hợp với chứng cứ trong vụ án. Về cáo buộc nhận tổng 60 triệu đồng của doanh nghiệp, nói trước toà, bị cáo Lê Thanh Vân cho biết, bản thân bị xúc phạm vô cùng. "Đưa có 10 triệu đồng thôi mà khai khống lên là 50 triệu đồng”, bị cáo Lê Thanh Vân nói. Nguyễn Huệ