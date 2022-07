Luật sư: Đưa người sang Campuchia làm việc cho các đường dây lừa đảo là hành vi buôn bán người

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Công Duy (SN 1992, trú xã Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi ''Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép'' và đã chuyển thông tin tội phạm đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam điều tra theo thẩm quyền.

Theo cơ quan công an, trong quá trình triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) phát hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có nhiều người được giới thiệu, tổ chức nhập cảnh trái phép sang Campuchia làm việc.

Tại Campuchia, họ bị bóc lột, đánh đập, khi có nhu cầu về nước thì phải đóng tiền chuộc người mới được công ty cho về nước. Qua thời gian tích cực điều tra, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Quế Sơn đã bắt khẩn cấp đối tượng Trương Công Duy (SN 1992, trú xã Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Qua điều tra xác định, đầu tháng 4/2022, Duy rủ rê 2 thanh niên cùng địa phương sang Campuchia làm việc cho công ty của một người tên Nguyễn Thị Hiền (SN 1989), hiện cư trú tại Campuchia với mức lương mỗi tháng 20 triệu đồng và tiền hoa hồng. Sau khi được 2 thanh niên đồng ý, Duy liên hệ với Hiền và được Hiền chuyển về số tiền trên để tổ chức cho 2 người này sang Campuchia.

Duy và 2 thanh niên vào được địa phận Camphuchia thì được đón về công ty của Hiền. Duy được trả số tiền 10 triệu đồng tiền công giới thiệu, đưa người sang Campuchia còn 2 thanh niên được đưa vào khu nhà công ty. Với thỏa thuận cùng Hiền, giới thiệu đưa một người sang Campuchia, Duy được Hiền trả 5 triệu đồng nên tiếp tục lừa phỉnh đưa thêm 5 người khác sang Campuchia.