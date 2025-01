Triệt phá băng nhóm lừa đảo, mua bán tài khoản ngân hàng

Nhóm người tiếp cận người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết để mua hoặc thuê mở tài khoản ngân hàng sau đó bán lại thu lời bất chính. Ngày 7/1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an huyện Thạch Thành vừa xác lập và đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá nhóm người thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam nhóm người gồm Nguyễn Thị Hoa (SN 1984 trú xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành); Vũ Văn Thanh (SN 1991 trú xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Thị Trà Giang (SN 2004, trú xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) và Phạm Văn Quang (SN 1995 trú xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên). Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, Công an huyện Thạch Thành phát hiện tại địa phương xuất hiện một số người có biểu hiện, hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nên lập án đấu tranh. Nhóm người bị bắt giữ do hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. (Ảnh: CA Thanh Hoá) Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, Công an huyện Thạch Thành thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi của những người phạm tội. Theo đó, nhóm người này thường đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật để mở tài khoản ngân hàng sau đó bán lại cho chúng với giá từ 100.000đ đến 500.000/1 tài khoản. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến khi bị bắt, nhóm người Hoa, Thanh, Giang và Quang câu kết với nhau thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội để tạo lập, thu thập và mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép của hàng nghìn người trên địa bàn huyện Thạch Thành và các tỉnh thành trên cả nước, sau đó bán lại cho những người khác để thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng. Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu - Trưởng Công an huyện Thạch Thành khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho những kẻ thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Việc thuê, cho thuê, mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản là vi phạm pháp luật, tiếp tay cho những người sử dụng với mục đích phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy. Hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 40 đến 100 triệu đồng hoặc có thể bị xử lý về hình sự tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm.