Dính bẫy xem phim online bình chọn được trả phí, người đàn ông mất hơn 1 tỷ đồng

Tin lời mời xem phim online và bình chọn được trả phí, người đàn ông liên tiếp thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo, cuối cùng phát hiện tài khoản mất hơn 1 tỷ đồng. Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây đã xuất hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua cách thức mời xem phim online và bình chọn được trả phí. Ông H. trình báo tại cơ quan công an. Ảnh: CACC Theo vị lãnh đạo này, đầu tiên, chúng làm quen với nạn nhân trên mạng xã hội Facebook, giới thiệu tải ứng dụng mạng xã hội Telegram để tham gia xem phim online và bình chọn được trả phí. Sau đó, các đối tượng gửi kết bạn, nhắn tin hướng dẫn quy trình sử dụng dịch vụ kiếm tiền. Tiếp đến, chúng gửi đường link, hướng dẫn đăng nhập tài khoản, truy cập vào một trang web để xem phim và làm nhiệm vụ. Qua 2 bước bình chọn đầu tiên, số tiền nhỏ trả vào tài khoản khiến người bị hại tin tưởng và tiếp tục tham gia nhóm, nạp tiền vào tài khoản tích lũy. Cơ quan Công an dẫn chứng vụ việc xảy ra với ông C.X.H. (ở Bình Phước) vào tháng 6/2024 vừa qua. Theo trình báo của ông C.X.H, ông được một người mời kết bạn qua mạng xã hội và ông đã đồng ý. Sau đó, người này nhắn tin giới thiệu tải ứng dụng mạng xã hội Telegram để tham gia xem phim online và bình chọn được trả phí. Công an khuyến cáo nên cảnh giác với lời mời chào xem phim và bình chọn được trả phí. Ảnh: CACC Qua Telegram, tài khoản "@Buithihuong02" đã kết bạn với ông H. và hướng dẫn chi tiết cách thức tham gia kiếm tiền qua việc bình chọn. Ban đầu, đối tượng gửi cho ông H. một đường link, yêu cầu ông đăng nhập và thực hiện nhiệm vụ "bình chọn 1" và nhận được 170.000 đồng chuyển vào tài khoản cá nhân. Đến lượt "bình chọn 2", với phần thưởng tương đương 1 triệu đồng sau khi tích lũy 150 điểm, ông H. được yêu cầu chuyển khoản 1 triệu đồng để tiếp tục nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, ông H. nhận được khoản tiền 1 triệu đồng. Đối tượng tiếp tục gửi 1 đường link để tham gia nhóm và hoàn thành “bình chọn 3”. Ông H. đã tham gia theo hướng dẫn và nạp 5 triệu đồng vào tài khoản trong nhóm tương ứng với 500 điểm tích lũy. Sau khi nạp tiền, hoàn thành các yêu cầu do đối tượng đưa ra thì hệ thống báo ông H. nhập sai dữ liệu, yêu cầu muốn rút tiền về thì phải nạp số tiền bù trừ dữ liệu là 36 triệu đồng. Tin tưởng, ông H. đã nạp tiền, tuy nhiên, hệ thống bắt đầu xuất hiện… lỗi. Để khắc phục, không có cách nào khác ngoài cách tiếp tục chuyển tiền. Ông H tiếp tục chuyển khoản nhiều lần vào hệ thống. Sau nhiều lần nạp tiền vào mà vẫn không rút ra được, ông H nhắn tin hỏi thì các đối tượng đưa ra nhiều lý do để thoái thác việc trả lại tiền đã nạp vào hệ thống. Lúc này, ông mới biết tài khoản của mình đã mất hơn 1 tỷ đồng nên đến trình báo cơ quan Công an. Từ mánh khóe lừa đảo này, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời ngăn chặn và được hướng dẫn giải quyết. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng khẳng định, không thể kiếm tiền từ những lời mời chào thực hiện nhiệm vụ trên mạng dù dưới bất cứ hình thức nào bởi đó chắc chắn là những “bẫy” của những kẻ lừa đảo.