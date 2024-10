Công an cảnh báo kiểu lừa đảo thao túng tâm lý, chiếm tài khoản ngân hàng

Các đối tượng lừa đảo vẽ ra nhiều kịch bản, thao túng tâm lý, yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng. Một kịch bản khác là làm giả hóa đơn chuyển tiền để chiếm đoạt. Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 24/10, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, thông tin về phương thức, thủ đoạn của tội phạm liên quan lĩnh vực tài chính, ngân hàng xuất hiện nhiều gần đây. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao có xu hướng gia tăng. Qua công tác nghiệp vụ, Công an TPHCM đã ghi nhận các đối tượng tạo lập các trang web, ứng dụng, trang mạng xã hội mạo danh tổ chức ngân hàng, tổ chức tài chính, đơn vị trung gian thanh toán. Sau khi tiếp cận nạn nhân bằng nhiều hình thức, các đối tượng áp dụng nhiều kịch bản khác nhau để đối phó với cơ quan chức năng và dẫn dụ người dân. "Một số kịch bản thường được sử dụng là mời nâng cấp thẻ tín dụng; vay tiền trực tuyến với thủ tục dễ dàng, lãi suất thấp; thông báo tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch đáng ngờ; hướng dẫn cập nhật sinh trắc học, thông tin tài khoản. Sau đó, các đối tượng thao túng và yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu và đặc biệt là mã OTP", đại diện Công an TPHCM cho hay. Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, tại buổi họp báo (Ảnh: Q.Huy). Một kịch bản khác được các đối tượng lừa đảo áp dụng là tạo hình ảnh giả mạo hóa đơn chuyển tiền, liên hệ doanh nghiệp, hộ kinh doanh để mua hàng. Sau đó, các đối tượng đưa ra nhiều lý do để lý giải cho việc chuyển khoản, nhưng nạn nhân chưa nhận được tiền. Các đối tượng sẽ chiếm đoạt tài sản, hàng hóa của nạn nhân hoặc thông báo chuyển thừa tiền, nhờ mua giúp hàng hóa ở các doanh nghiệp khác kèm số điện thoại liên hệ, thực chất là do các đối tượng đóng giả. "Hàng hóa nhờ mua giúp có giá tiền cao hơn rất nhiều so với giá trị niêm yết để kích thích ham muốn có lời khi mua giúp. Khi nạn nhân chuyển khoản, số tiền sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt", Thượng tá Nguyễn Thăng Long phân tích. Trước thực trạng này, Công an TPHCM khuyến cáo người dân thường xuyên nâng cao nhận thức về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến. Người dân cần chú ý bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân trong quá trình tham gia các hoạt động trên môi trường mạng, không truy cập vào các đường dẫn đến website không rõ nguồn gốc; chỉ cài đặt các ứng dụng trực tuyến từ các nguồn chính thức của hệ điều hành điện thoại. "Các phương thức, thủ đoạn có thể khác nhau và kịch bản thay đổi liên tục, nhưng mục đích vẫn là tiền trong tài khoản ngân hàng, ví điện tử của nạn nhân. Khi gặp những tình huống yêu cầu chuyển khoản hoặc cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, người dân phải rất cảnh giác, lưu ý, kiểm tra kỹ tất cả thông tin liên quan trước khi thực hiện giao dịch", đại diện Công an TPHCM nhấn mạnh.