Người tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh hầu tòa vì lừa đảo

Lập dự án ‘ma’ đem bán cho hàng chục khách hàng, người tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh đã chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 81 tỷ đồng. Hôm nay (8/1), TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Văn Phú (cùng ngụ tại TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày, do thẩm phán Đặng Hồng Sơn làm chủ tọa. Theo cáo buộc, bị cáo Chung là Giám đốc Công ty TNHH Đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng DCB (Công ty DCB). Từ năm 2015-2018, bị cáo Chung với tư cách đại diện Công ty DCB đã ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất các khu đất tại quận Bình Tân, Tân Phú cho nhiều người. Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP Cơ quan điều tra xác định, các lô đất này không thuộc quyền sở hữu của cá nhân bị cáo Chung hay Công ty DCB. Trong đó, có một số lô đất thuộc quy hoạch giao thông, đất trồng lúa, trồng cây xanh, thuộc diện tích đất bị thu hồi, không có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa… Ngoài ra còn một số lô đất, bị cáo Chung dùng pháp nhân Công ty DCB để tự lập dự án ‘ma’, tự lập bản vẽ, phân lô, ký các hợp đồng nhận cọc hay văn bản thoả thuận chuyển nhượng. Bằng thủ đoạn này, Chung đã chiếm đoạt của 49 khách hàng, với tổng số tiền 85,7 tỷ đồng. Sau này, bị cáo đã trả lại 3,92 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 81,8 tỷ đồng của các nạn nhân. Đối với bị cáo Nguyễn Văn Phú, dù không có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với thửa đất ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (TPHCM) nhưng vẫn sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với khách hàng, giúp sức cho bị cáo Chung chiếm đoạt 500 triệu đồng của 1 khách hàng. Đặc biệt, bị cáo Nguyễn Văn Chung là một trong các bị hại trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do cha con ông Trần Quí Thanh thực hiện. Theo đó, do cần tiền nên bị cáo Chung đặt vấn đề vay của ông Trần Quí Thanh 35 tỷ đồng. Ông Thanh nhận lời rồi chỉ đạo nhân viên và 2 con gái là Trần Phương Uyên và Trần Ngọc Bích thực hiện các thủ tục cho Chung vay. Để được vay tiền, Chung phải ký hợp đồng giả cách, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng giữa Trần Uyên Phương và ông bà Lâm Hoàng (chủ sở hữu tài sản đã bán đất cho Chung trước đó) tại số 230 Hồ Học Lãm (quận Bình Tân). Đến 22/3/2019, Chung mang 35 tỷ đồng để trả nợ thì ông Trần Quí Thanh yêu cầu nộp thêm 14 tỷ đồng mới cho chuộc lại tài sản. Vì vậy, Chung đã làm đơn tố cáo hành vi của cha con ông Trần Quí Thanh tới cơ quan công an.