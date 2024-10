Cảnh báo lừa đảo AI nhắm vào Gmail

Trung tâm VNCERT/CC cảnh báo về chiến dịch lừa đảo mới sử dụng AI, nhắm vào tài khoản Gmail để đánh cắp thông tin người dùng. Cảnh báo về chiến dịch lừa đảo mới nhắm vào người dùng Gmail

Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới đang lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) cho biết, chiến dịch này sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các kỹ thuật giả mạo tiên tiến để nhắm vào tài khoản Gmail của người dùng. Thủ đoạn lừa đảo này bắt đầu bằng việc gửi một email giả mạo có vẻ như đến từ Google, yêu cầu người dùng cập nhật thông tin tài khoản. Email này chứa đường link dẫn đến một trang web giả, được thiết kế tinh vi để giống hệt trang đăng nhập Gmail chính thức. Mục đích của trang web này là thu thập thông tin đăng nhập của nạn nhân. Đáng chú ý, khoảng 40 phút sau khi gửi email, kẻ lừa đảo sẽ gọi điện cho nạn nhân từ một số điện thoại được giả mạo là của Google. Trong cuộc gọi này, họ sử dụng công nghệ AI để tạo ra giọng nói và nội dung cuộc gọi giống thật, tự xưng là nhân viên hỗ trợ của Google. Kẻ lừa đảo thông báo về hoạt động đáng ngờ trong tài khoản Gmail của nạn nhân, tạo áp lực để người dùng cung cấp thông tin nhạy cảm. Các chuyên gia an ninh mạng đánh giá rằng chiến dịch lừa đảo này đặc biệt nguy hiểm do mức độ tinh vi cao, kết hợp nhiều kỹ thuật lừa đảo hiện đại. Họ cảnh báo người dùng Gmail trên toàn thế giới đang đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp không chỉ thông tin đăng nhập mà còn cả dữ liệu cá nhân quan trọng.

Để bảo vệ người dùng, VNCERT/CC khuyến nghị luôn kiểm tra kỹ địa chỉ email của người gửi trước khi mở hay phản hồi. Tuyệt đối không cung cấp thông tin đăng nhập hay mã xác thực qua điện thoại hoặc email. Ngoài ra, việc sử dụng xác thực hai yếu tố cho tài khoản Gmail cũng là một biện pháp bảo vệ hiệu quả. Trong trường hợp nghi ngờ, người dùng nên trực tiếp liên hệ Google qua các kênh chính thức để xác minh.

Cuối cùng, Trung tâm VNCERT/CC kêu gọi cộng đồng mạng nâng cao cảnh giác và chia sẻ thông tin này rộng rãi. Việc này sẽ giúp nhiều người nhận biết và tránh trở thành nạn nhân của chiến dịch lừa đảo tinh vi đang diễn ra.