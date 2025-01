Tài xế xe máy trốn đo nồng độ cồn, đánh cảnh sát giao thông

Bị tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, Nguyễn Văn Thuyên (58 tuổi) không chấp hành còn đánh một chiến sĩ cảnh sát giao thông. Sáng 10/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Kiến An vừa tạm giữ hình sự người đàn ông trốn kiểm tra nồng độ cồn, đánh cảnh sát giao thông để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. Khoảng 14h ngày 8/1, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Kiến An thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường Trần Tất Văn. Tài xế Thuyên đánh chiến sĩ cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra đo nồng độ cồn. Quá trình làm việc, lực lượng cảnh sát phát hiện Nguyễn Văn Thuyên (58 tuổi, trú tại xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) lái xe máy trên đường Trần Tất Văn theo hướng cầu Nguyệt về ngã 5 Kiến An, không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng ông Thuyên không chấp hành, bỏ chạy. Một lúc sau, người đàn ông này quay lại, tiếp tục đi về hướng ngã 5 Kiến An. Ông Thuyên chạy ngược chiều xe máy chuyên dụng của CSGT nên tổ công tác dùng xe máy của người dân để đuổi theo, tiếp tục yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành. Tại trước cửa số nhà 527 đường Trần Tất Văn, khi tổ công tác chặn dừng xe thì Thuyên đánh một chiến sĩ cảnh sát giao thông. Nguyễn Văn Thuyên sau đó bị cảnh sát khống chế để xử lý theo quy định.