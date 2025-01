Bắt giam chủ nhà hàng Lolita môi giới bán dâm cho nhân viên

Nguyễn Hoài Thương, chủ nhà hàng L. ở Quận 1, bị khởi tố, bắt tạm giam vì môi giới mại dâm cho nhân viên với giá 5-8 triệu đồng, hoạt động tinh vi từ năm 2022. Ngày 11/1, Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoài Thương (SN 1986, ngụ Quận 10), chủ nhà hàng Lolita trên đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Thành, Quận 1) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm. Nguyễn Hoài Thương trước khi bị bắt. Trước đó, vào khoảng 20h50 phút ngày 26/12/2024, Công an Quận 1 kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Cao Bá Quát (phường Bến Nghé, Quận 1). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hai phòng có hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua làm việc, hai cô gái bán dâm khai là nhân viên của nhà hàng Lolita do Nguyễn Hoài Thương làm chủ. Cả hai cho biết đã được Thương trực tiếp giới thiệu để bán dâm cho khách. Theo điều tra, hai vị khách nước ngoài là G. và J. đến nhà hàng Lolita ăn uống và được hai nữ nhân viên T. và H. phục vụ. Sau đó, Thương đã môi giới cho hai nữ nhân viên này đi “vui vẻ” với khách với giá 5 triệu đồng cho 2 giờ (trong đó nhân viên hưởng 3 triệu đồng) hoặc 8 triệu đồng qua đêm (nhân viên hưởng 5-6 triệu đồng). Dựa trên lời khai, công an đã mời Nguyễn Hoài Thương cùng 5 nữ nhân viên của nhà hàng về trụ sở để làm việc. Tại đây, Thương thừa nhận hành vi môi giới mại dâm cho các nữ nhân viên của mình. Qua điều tra, cơ quan công an xác định nhà hàng Lolita hoạt động từ tháng 5/2022 đến nay. Không chỉ phục vụ ăn uống, cơ sở này còn cho phép các nữ nhân viên bán dâm cho khách ngay tại nhà hàng hoặc ra ngoài thuê phòng khách sạn để thực hiện hành vi mua bán dâm. Hiện Công an Quận 1 đang mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Hoàng Thọ