'Ông trùm' của loạt dự án bất động sản ở Hải Dương bị bắt

Lê Thanh Hồng bị Công an tỉnh Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến việc “bán” đất khi dự án chưa được giao. Theo Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hải Dương, ông Lê Thanh Hồng, (SN 1973, trú tại số 250 phố Quang Trung, phường Quang Trung, TP Hải Dương) đã bị khởi tố khởi tố và bắt giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước thời điểm bị bắt, Lê Thanh Hồng là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư AVISA (trụ sở tại phố Quang Trung, TP Hải Dương) và Công ty CP Đầu tư Vạn Đạt Phát (trụ sở tại phố Nhữ Đình Hiền, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương). Theo tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra, từ năm 2021 đến nay, Lê Thanh Hồng đưa ra nhiều thông tin gian dối về các dự án bất động sản do Công ty CP Đầu tư AVISA làm chủ đầu tư để rao bán, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Đặc biệt là dự án AVISA City tại phường Ái Quốc, TP Hải Dương khi vẫn đang là các khu ruộng bỏ hoang, chưa được cơ quan chức năng chấp thuận. Lê Thanh Hồng. (Ảnh: Quốc Tuấn) Được biết, nhiều người dân do tin vào các thông tin gian dối mà Hồng đưa ra mà đã bỏ số tiền lớn để mua đất phân lô trên giấy. Sau đó đối tượng không giao đất theo hẹn và có dấu hiệu chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Lê Thanh Hồng là ông “trùm” trong hoạt động đầu tư bất động sản đất ở, thương mại lâu năm ở Hải Dương. Công ty do Hồng làm chủ tham gia xâu dựng, “đặt chỗ” nhiều khu đất có giá trị tại địa bàn này, chủ yếu là dưới dạng phân lô bán nền, hoặc xây nhà cao tầng. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hải Dương phát đi thông báo: Người dân nào là nạn nhân trong vụ án trên thì liên hệ với điều tra viên Phạm Duy Hưng, điện thoại 0975357157 và điều tra viên Đoàn Văn Linh, điện thoại 0975788895 để trình báo và được giải quyết.