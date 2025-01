Ngân hàng nhận chuyển giao 'ngân hàng 0 đồng' có lợi ích gì lớn?

Ngân hàng nhận chuyển giao được bán, phát hành cổ phần của TCTD nhận chuyển giao bắt buộc cho nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với phương án chuyển giao bắt buộc. Sau 10 năm kể từ ngày kiểm soát đặc biệt các ngân hàng OceanBank, CB, GPBank, và DongA Bank, NHNN đã hoàn tất việc chuyển giao bắt buộc cả 4 ngân hàng thương mại này cho các ngân hàng nhận chuyển giao. Khi nhận chuyển giao một ngân hàng yếu kém bị kiểm soát đặc biệt, quyền lợi và nghĩa vụ của những ngân hàng nhận chuyển giao, như MB, Vietcombank, VPBank, HDBank đã được quy định cụ thể tại Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2024. Theo quy định tại Điều 179 Luật các TCTD năm 2024, bên đề nghị nhận chuyển giao bắt buộc phải đáp ứng đầy đủ quy định gồm: hoạt động kinh doanh có lãi ít nhất 2 năm liền kề trước thời điểm đề nghị nhận chuyển giao bắt buộc hoặc được chỉ định nhận chuyển giao bắt buộc; đáp ứng các tỷ lệ đảm bảo an toàn; có phương án chuyển giao bắt buộc khả thi. Trường hợp phương án chuyển giao bắt buộc đề xuất phương án cho vay đặc biệt của NHNN với lãi suất 0%/năm, không có tài sản bảo đảm, NHNN trình thủ tướng xem xét, quyết định việc cho vay đặc biệt. GPBank và DongA Bank chính thức được chuyển giao bắt buộc sau thời gian dài chờ đợi. Ảnh: Lương Bằng. Nhiều “ưu đãi” cho ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc Điều 185 Luật các TCTD quy định về quyền, nghĩa vụ của bên nhận chuyển giao bắt buộc. Một trong số các quyền, nghĩa vụ đó như: Được sở hữu 100% vốn điều lệ của ngân hàng thương mại (NHTM) được chuyển giao bắt buộc trong trường hợp NHTM được chuyển giao bắt buộc chuyển đổi thành ngân hàng TNHH MTV. Mức góp vốn, mua cổ phần của bên nhận chuyển giao bắt buộc tại NHTM được chuyển giao bắt buộc được thực hiện theo tỷ lệ quy định tại phương án chuyển giao đã được phê duyệt và được vượt giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần. Không phải hợp nhất báo cáo tài chính của NHTM được chuyển giao bắt buộc. Được loại trừ NHTM được chuyển giao bắt buộc khi tính tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất. Được loại trừ dư nợ cấp tín dụng đối với NHTM được chuyển giao bắt buộc khi tính tỷ lệ, giới hạn cấp tín dụng. Được hạch toán vào chi phí hoạt động đối với các khoản chi thù lao, lương, thưởng cho người được biệt phái, cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản trị, điều hành, kiểm soát NHTM được chuyển giao bắt buộc. Cho vay, gửi tiền tại NHTM được chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc hoặc theo thoả thuận. Được bán, bán có kỳ hạn khoản nợ, TPDN đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn cho NHTM được chuyển giao bắt buộc theo thoả thuận; phải mua lại nợ, TPDN đã bán cho NHTM được chuyển giao bắt buộc trong trường hợp các khoản nợ này chuyển thành nợ xấu. Khoản vốn góp vào NHTM được chuyển giao bắt buộc không phải thực hiện trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư và được loại trừ khi tính giới hạn góp vốn, mua cổ phần của bên nhận chuyển giao bắt buộc. Được bán, phát hành cổ phần của TCTD nhận chuyển giao bắt buộc cho nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với phương án chuyển giao bắt buộc. Được vay tái cấp vốn với lãi suất bằng lãi suất bên nhận chuyển giao bắt buộc cho vay, gửi tiền tại NHTM được chuyển giao bắt buộc. Được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc;…. Biện pháp đối với ngân hàng được chuyển giao bắt buộc Điều 182 Luật các TCTD quy định, NHTM được chuyển giao bắt buộc được áp dụng một hoặc một số biện pháp gồm: Bán nợ xấu không có tài sản bảo đảm (TSBĐ) hoặc nợ xấu có TSBĐ mà tài sản đó đang bị kê biên, TSBĐ không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ cho tổ chức mua bán, xử lý nợ; Được nhận tiền gửi hoặc vay của bên nhận chuyển giao bắt buộc; Mua nợ, trái phiếu doanh nghiệp do bên nhận chuyển giao bắt buộc nắm giữ đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn; bán lại nợ, trái phiếu doanh nghiệp cho bên nhận chuyển giao bắt buộc theo thoả thuận hoặc trong trường hợp các khoản nợ này bị chuyển thành nợ xấu; Được bên nhận chuyển giao bắt buộc cử nhân sự tham gia quản trị, điều hành, kiểm soát; hỗ trợ về CNTT và các hoạt động khác; Được miễn tiền lãi vay của khoản vay tái cấp vốn, vay đặc biệt từ NHNN; Được vay đặc biệt từ NHNN, tổ chức bảo hiểm tiền gửi, TCTD khác; Các khoản cho vay, bảo lãnh tiền gửi, tiền gửi của bên nhận chuyển giao bắt buộc và các TCTD khác đối với NHTM được chuyển giao bắt buộc được áp dụng hệ số rủi ro 0% khi tính tỷ lệ an toàn vốn và được phân loại vào nhóm nợ đủ tiêu chuẩn trong thời gian thực hiện các phương án chuyển giao bắt buộc. Tại hội nghị nhà đầu tư do Ngân hàng MB tổ chức mới đây, ông Phạm Như Ánh – Tổng Giám đốc Ngân hàng MB – cho biết, sau 3 tháng nhận chuyển giao bắt buộc MBV (tên mới của OceanBank), MB đang chuyển giao công nghệ, nền tảng sở hữu của MB sang MBV để vực dậy ngân hàng này.

Tổng Giám đốc MB cũng tiết lộ ngân hàng sẽ bán cho MBV dư nợ sinh lời, MBV được dùng dư nợ đó để vay Chính phủ và NHNN với lãi suất bằng 0%.

Còn bà Nguyễn Thị Thanh Nga – Giám đốc tài chính Ngân hàng MB cho biết, việc nhận chuyển giao bắt buộc MBV sẽ giúp cho MB có thể đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng cho các năm tới.