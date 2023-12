Điểm tin công nghệ 30/12: Các doanh nghiệp viễn thông nộp 46.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước

- Các doanh nghiệp viễn thông nộp 46.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước

Năm 2023, lĩnh vực viễn thông vẫn giữ vững trận địa trước đà suy giảm chung của thị trường và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

Kết thúc năm 2023, tổng doanh thu dịch vụ viễn thông ước đạt 139.260 tỷ đồng, tăng 0,41% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 99,5% kế hoạch năm 2023. Nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực viễn thông ước đạt 46.000 tỷ đồng, tăng khoảng 0,27% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 93% so với kế hoạch năm 2023.

Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang ước đạt 79,4% tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 94,2% kế hoạch năm 2023. Tỷ lệ người sử dụng Internet ước đạt 78,59%, tăng 4,09% so với năm 2022. Số thuê bao băng rộng di động đạt 84,9 triệu thuê bao (tương ứng với tỷ lệ 85,5 thuê bao/100 dân), tăng 1,75% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 95,4% kế hoạch năm 2023.

Tốc độ băng rộng cố định tháng 10/2023 (theo Ookla) đạt 104,08 Mbit/s,tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2022 xếp thứ 41/181 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tốc độ truy cập Internet băng rộng di động tháng 10/2023 (theo Ookla) 44,92 Mbit/s, tăng 13,78% so với cùng kỳ năm 2022, xếp thứ 57/181 quốc gia,vùng lãnh thổ.

Năm 2023, số thuê bao sử dụng smartphone ước đạt 100,1 triệu, tăng 5,7% so với năm 2022. Tỷ lệ người dùng smartphone/người dùng điện thoại di động ước đạt 84,4%,cao hơn tỷ lệ trung bình quốc tế (trung bình quốc tế: 63% theo nguồn báo cáo củaStatista). Có 42/63 (chiếm 75%) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành Kế hoạch phát triển Hạ tầng số.