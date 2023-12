Ngày 29/12 năm xưa: Pele qua đời; Bài phát biểu khai sinh công nghệ nano; Michael Schumacher bị tai nạn nghiêm trọng; Bob Marley lên tem Jamaica

-Bài phát biểu khai sinh công nghệ nano

Richard Feynman là một nhà vật lý lý thuyết người Mỹ gốc Do Thái từng giành giải Nobel Vật lý 1965. Ông cũng là một nhà sư phạm tài ba với rất nhiều đóng góp cho giáo dục.

Richard Feynman là một nhà vật lý và cũng là nhà sư phạm lỗi lạc. Ảnh: USSience

Ngày 29/12/1959, Feynman có bài phát biểu nổi tiếng “Còn những khoảng trống ở cấp vi mô” (There is a plenty room at the bottom), mở ra hướng đi mới trong lĩnh vực nano. Vì thế ông được xem như là người khai sinh ra ngành khoa học và công nghệ nano.

-Bưu điện Jamaica phát hành tem hình Bob Marley

Ngày 29/12/1982, vài tháng sau cái chết của Bob Marley, ngành Bưu chính Jamaica đã phát hành con tem đầu tiên có hình ‘huyền thoại nhạc raggae’, với giá 100 xu. Đây là việc làm nhằn tôn vinh những đóng góp của Bob Marley với âm nhạc, nghệ thuật và sức ảnh hưởng sâu rộng với xã hội của ông.

Không chỉ là nghệ sĩ, Bob Marley còn là nhà hoạt động và biểu tượng văn hóa người Jamaica, người đã đưa âm nhạc của hòn đảo đến với thế giới và nâng cao vị thế của Jamaica trên trường quốc tế.