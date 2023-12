Ứng dụng công nghệ ‘không ngờ’ trong nông nghiệp tại Bình Định

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, ông Trần Văn Phúc cho hay, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ đang mang lại diện mạo tích cực, lĩnh vực chăn nuôi trong tỉnh tiếp tục duy trì phát triển. Trong đó, công tác phát triển tái đàn vật nuôi đã được đẩy mạnh ngay từ đầu năm. Số lượng đàn vật nuôi chủ lực ước tính đến cuối năm 2023, như sau: đàn bò ước đạt 308.626 con, đạt 99,9% kế hoạch, tăng 1,1% so với cùng kỳ; đàn lợn ước đạt 686.236 con (không tính lợn con theo mẹ), đạt 95,2% kế hoạch, tăng 4,8% so với cùng kỳ; đàn gia cầm ước đạt 10,06 triệu con, đạt 100,7% kế hoạch, tăng 5,3% so với cùng kỳ; trong đó, đàn gà ước đạt 8,48 triệu con, tăng 8,2% so với cùng kỳ.

Cũng theo ông Phúc, hiện, ngành nông nghiệp Bình Định đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số phục vụ cho quản lý như xây dựng cơ sở dữ liệu về thức ăn chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi và xây dựng cơ sở dữ liệu về báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn trực tuyến toàn tỉnh.

Ngoài lĩnh vực chăn nuôi, ngành nông nghiệp tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số phục vụ cho việc quản lý như: Ứng dụng công nghệ trong công tác theo dõi diễn biến rừng (phần mềm Mapinfor, phần mềm QGis …); ứng dụng công nghệ trong việc phát hiện sớm các biến động về rừng và đất lâm nghiệp (phần mềm Vtools mapinfo); ứng dựng công nghệ để phát hiện sớm các điểm cháy rừng (phần mềm cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm tại địa chỉ website: http://kiemlam.org.vn hoặc kiemlambinhdinh.snnptnt.binhdinh.gov.vn); các thông tin về bảo vệ thực vật được cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành bảo vệ thực vật của Cục bảo vệ thực vật (https://csdl-ppd.online/); ứng dụng phần mềm sâu bệnh trên rau (https://saubenhtrenrau.com); sử dụng ứng dụng “Thuốc bảo vệ thực vật” trên điện thoại thông minh về điều tra, chăm sóc sâu bệnh hại trên cây trồng…

Ông đánh giá, chuyển đổi số mang ý nghĩa quan trọng với tất cả các ngành trong thời đại 4.0, là xu thế toàn cầu và ngành nông nghiệp Việt Nam cũng không ngoại lệ. Theo định hướng, Bình Định sẽ thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, nông nghiệp là một trong những lĩnh vực cần được ưu tiên. Riêng Sở NN&PTNT đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn để xây dựng các kế hoạch, phương án, giải pháp triển khai thực hiện.

“Ngoài chuyển đổi số trong sản xuất, chúng tôi tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, khai thác hiệu quả các nền tảng số quốc gia, tăng cường ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử, chữ ký số, đảm bảo an toàn thông tin; 100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động”, ông Phúc thông tin.

Trần Chung - Diễm Phúc