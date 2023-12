Điểm tin công nghệ 29/12: iPhone 14 Pro Max hạ giá thấp nhất lịch sử, đại lý xả kho gấp tăng doanh số cho iPhone 15 Pro Max

Theo ghi nhận tại hệ thống bán lẻ Di Động Việt, lượng người dùng lựa chọn trả góp để mua điện thoại, MacBook, máy tính bảng, iPad đang ngày một tăng cao, tạo thành xu hướng mua sắm. So với năm ngoái, lượng người dùng lựa chọn trả góp tại hệ thống đã tăng hơn 20%.

Trong đó, lượng người dùng lựa chọn mua trả góp iPhone chiếm hơn 50%, điện thoại chạy hệ điều hành Android chiếm khoảng 30%, còn lại là các sản phẩm khác, như đồng hồ, phụ kiện…

“Việc mua trả góp giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm công nghệ hơn, khi chỉ cần trả trước từ vài triệu đồng, hoặc không cần trả trước là có thể sở hữu ngay chiếc iPhone đời mới nhất với giá hơn 30 triệu đồng. Cùng với quy trình làm hồ sơ trả góp dễ dàng, dễ duyệt, giúp xu hướng này ngày càng được nhiều người dùng lựa chọn", đại diện Di Động Việt chia sẻ.

Ngoài ra, khi lựa chọn mua hàng trả góp tại Di Động Việt, người dùng sẽ không tốn phí chuyển đổi (ngoại trừ 1 số sản phẩm quy định); không cần vay qua ngân hàng với nhiều thủ tục rườm rà; không bắt buộc dùng thẻ tín dụng; tiết kiệm tối đa thời gian cho khách hàng với tốc độ nhanh chóng… với hai hình thức, là trả góp lãi suất ưu đãi qua công ty tài chính và trả góp 0% thẻ tín dụng.

- New York Times kiện Microsoft và OpenAI

Theo đơn kiện của New York Times, các chatbot AI của Microsoft và OpenAI đang tạo ra mối đe dọa đối với tự do báo chí và xã hội.

Tờ New York Times ngày 27/12 đã đệ đơn kiện tập đoàn Microsoft và công ty công nghệ OpenAI vì vi phạm bản quyền, cho rằng nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) ChatGPT do hai công ty này phát triển đang cạnh tranh không lành mạnh và là mối đe dọa đối với tự do báo chí và xã hội.

Đây được xem là cáo buộc vi phạm bản quyền đầu tiên từ một tổ chức truyền thông lớn của Mỹ đối với ChatGPT. Tờ báo này đã yêu cầu tòa án liên bang ở Manhattan buộc Microsoft và OpenAI phải chịu trách nhiệm về “những thiệt hại thực tế và theo luật định hàng tỷ USD” vì sao chép và sử dụng trái pháp luật các nội dung của New York Times. Ngoài ra đơn kiện cũng yêu cầu Open AI phải xóa bỏ mọi chatbot AI sử dụng nội dung số của New York Times.