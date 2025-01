Điểm tin Công nghệ 21/1: Meta ra mắt công cụ Edits, đối đầu với CapCut

Adobe ra mắt Firefly Bulk Create: Công cụ AI xử lý hình ảnh hàng loạt; 'Quái vật' hiệu năng tầm trung Xiaomi 13T giá cực rẻ cận Tết, chỉ từ 10,6 triệu vẫn ‘cân đẹp’ Galaxy S24 lẫn iPhone 16 - Cẩn trọng trước các quảng cáo tour du lịch siêu khuyến mãi dịp Tết nguyên đán Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài 9 ngày, nhu cầu đi du lịch theo dạng tour trọn gói và tự túc các dịch vụ như vé máy bay, khách sạn… vì thế cũng gia tăng. Tuy nhiên, bên cạnh loạt chương trình ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá dịp lễ, Tết được nhiều đơn vị kinh doanh du lịch tung ra để thu hút khách, thị trường cũng đồng thời xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt trên nền tảng trực tuyến. Theo đó, các đối tượng tạo lập hàng loạt các hội nhóm, Fanpage trên các trang mạng xã hội như Facebook, đăng tải thông tin về các tour du lịch Tết với giá “siêu khuyến mãi”, “siêu hời”... Những bài viết này thường kèm theo hình ảnh bắt mắt, lịch trình hấp dẫn và cam kết “uy tín – chất lượng”. Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng những bình luận giả mạo từ tài khoản ảo khen ngợi dịch vụ hoặc khoe đã tham gia và hài lòng. Kèm theo đó, các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi khi giả mạo danh nghĩa các công ty du lịch uy tín hoặc lập ra những công ty “ma” không có thật. Chúng sử dụng mạng xã hội, tin nhắn hoặc các cuộc gọi không rõ nguồn gốc để đăng tải và chào bán các tour du lịch Tết với mức giá rẻ bất thường. Những chiêu trò này thường đi kèm với yêu cầu thanh toán toàn bộ chi phí hoặc một khoản tiền lớn trước khi cung cấp dịch vụ, nhưng không kèm theo hợp đồng rõ ràng hay thông tin minh bạch về đơn vị tổ chức. Trước tình hình trên, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác trước các bài đăng quảng cáo từ những tài khoản không rõ danh tính về các tour du lịch giá siêu rẻ so với thị trường. Thực hiện xác minh thông tin từ các nguồn chính thức, không tin tưởng vào những thông báo hoặc kênh thông tin không rõ ràng. Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mật khẩu cho bất kỳ ai. Không truy cập vào những đường dẫn lạ; không tải về những ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc làm theo hướng dẫn của đối tượng lạ. Trong trường hợp nghi ngờ bản thân bị lừa đảo, người dân cần ngay lập tức báo cáo cho cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ, giải quyết và ngăn chặn kịp thời. - Adobe ra mắt Firefly Bulk Create: Công cụ AI xử lý hình ảnh hàng loạt Công ty phần mềm Adobe (Mỹ) vừa công bố công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới mang tên Firefly Bulk Create, cho phép chỉnh sửa hàng loạt hình ảnh cùng lúc, hứa hẹn cải thiện đáng kể hiệu suất làm việc cho giới thiết kế. Firefly Bulk Create được tích hợp trong bộ công cụ Adobe Firefly Services và có thể truy cập trực tiếp qua trình duyệt web mà không cần cài đặt thêm phần mềm. Điểm nổi bật của công cụ này là khả năng xử lý hàng nghìn hình ảnh chỉ trong vài giây, bao gồm: Thay đổi nền và kích thước ảnh; xóa phông và thay thế bằng nền do AI tạo ra; tự động điều chỉnh ảnh phù hợp với các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram hay Facebook. Theo Adobe, Firefly Bulk Create giúp các doanh nghiệp tạo ra hàng trăm nghìn biến thể hình ảnh cho các chiến dịch quảng cáo trực tuyến một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Công cụ này còn hỗ trợ cá nhân hóa nội dung, giúp các chiến dịch tiếp thị đạt hiệu quả cao hơn. Ông Varun Parmar, Tổng giám đốc Adobe GenStudio, cho biết: “Firefly Bulk Create giúp các đội ngũ thiết kế tạo ra nội dung được cá nhân hóa cao, thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn.” Tuy nhiên, sau khi thông tin về Firefly Bulk Create được công bố trên trang web, Adobe bất ngờ gỡ bỏ thông báo mà không đưa ra lý do cụ thể. Nhiều ý kiến cho rằng Adobe có thể đang tinh chỉnh sản phẩm hoặc thay đổi chiến lược ra mắt. - VNPT Money ưa đãi người dùng dịp Tết Nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025, VNPT Money triển khai chương trình “Mở VNPT Money - Đón Thần tài giờ vàng”. Chương trình với hàng nghìn lì xì 5 triệu đồng, lì xì Lộc phát và voucher thanh toán đa dịch vụ… có tổng giá trị lên tới 1 tỷ đồng. Vào các khung giờ vàng nhất định trong ngày 9h – 12h – 15h – 18h – 21h từ ngày 08/01/2025 - 16/02/2025, khách hàng chỉ cần Mở VNPT Money nhận cơn mưa Lì xì với đủ các mệnh giá mang ý nghĩa tài lộc, may mắn như 28.000đ, 68.000đ, 268.000đ… và nếu may mắn hơn là lì xì Thần tài 5 triệu đồng cùng hàng nghìn voucher thanh toán đa dịch vụ ưu đãi lên tới 50%. Được biết đây là lần đầu tiên, VNPT Money thực hiện một chương trình Tết “Mở” theo đúng nghĩa khi xóa bỏ tối đa mọi rào cản đối với khách hàng. Tối giản đến mức thấp nhất các điều kiện khi tham gia đó là: không bắt buộc có tài khoản VNPT Money, không cần phải thực hiện thanh toán nhưng mọi khách hàng đều có thể tham gia chương trình để Đón Thần tài, đón may mắn, tài lộc trong năm mới một cách dễ dàng. Chương trình mở màn cho chuỗi chiến dịch “Mở tiềm năng – Đón trải nghiệm” của thương hiệu VNPT Money có tổng giá trị giải thưởng đến 1 tỷ đồng, trong đó có 15 Lì xì Cầu thần tài, mỗi lì xì trị giá 5 triệu đồng; Lì xì Lộc phát với hơn 300 ngàn lì xì với tổng giá trị 345 triệu đồng, Voucher thanh toán với gần 80 nghìn lì xì với tổng giá trị 675 triệu đồng. - Meta ra mắt công cụ Edits, đối đầu với CapCut Khi tương lai của TikTok vẫn chưa rõ ràng, Meta đã chớp thời cơ tung ra công cụ Edits, như một lời thách thức trực tiếp tới CapCut của ByteDance. Theo Adam Mosseri, Giám đốc Instagram, ứng dụng chỉnh sửa video mới mang tên Edits sẽ ra mắt vào tháng 2 tới. Động thái này gợi nhớ cách Meta từng tung ra Threads như giải pháp thay thế cho Twitter đang thoái trào. Công cụ Edits được kỳ vọng sẽ sở hữu nhiều tính năng hấp dẫn, bao gồm cả yếu tố mạng xã hội với nguồn cấp dữ liệu các bộ lọc và âm thanh thịnh hành. Người dùng có thể dễ dàng chia sẻ video đã chỉnh sửa lên Reels và theo dõi hiệu suất ngay trong ứng dụng. Điều đáng nói là trong khi Meta và ByteDance đang cạnh tranh quyết liệt, Apple lại dường như "ngủ quên" với Clips, ứng dụng chỉnh sửa video ra mắt từ năm 2017. Dù lệnh cấm TikTok không thành hiện thực, công cụ Edits vẫn là một bước đi chiến lược của Meta nhằm củng cố vị thế trên thị trường ứng dụng chỉnh sửa video. Tuy nhiên, thành công của công cụ Edits phụ thuộc vào khả năng thuyết phục người dùng từ bỏ các nền tảng quen thuộc như CapCut và TikTok. - 'Quái vật' hiệu năng tầm trung Xiaomi 13T giá cực rẻ cận Tết, chỉ từ 10,6 triệu vẫn ‘cân đẹp’ Galaxy S24 lẫn iPhone 16 Mặc dù thuộc phân khúc tầm trung, giá bán chỉ hơn 10 triệu nhưng trang bị khủng của Xiaomi 13T hoàn toàn có thể so kè với các flagship đời mới như Galaxy S24 hay iPhone 16. Ra mắt cách đây hơn một năm, Xiaomi 13T hoàn toàn thống trị phân khúc tầm trung vì hiệu năng cực khủng. Hiện tại, mặc dù Xiaomi 14T đã ra mắt nhưng Xiaomi 13T vẫn hút khách Việt vì có giá bán rẻ hấp dẫn mà trang bị vẫn xịn không kém các flagship hàng đầu. Phiên bản Xiaomi 13T 12/256GB hiếm hoi còn sót lại hiện có giá chỉ 10.590.000 đồng, mức giá rẻ bằng nửa iPhone 16. Điện thoại Xiaomi nổi bật với màn hình lớn, hệ điều hành thân thiện, pin trâu, sạc nhanh và camera Leica sắc nét. Xiaomi 13T có hai phiên bản khác nhau: một bản có mặt lưng da cao cấp và một bản có mặt lưng kính sang trọng. Phiên bản mặt lưng da cho cảm giác cầm nắm thoải mái, dễ chịu còn mặt lưng kính lại có diện mạo hiện đại và đảm bảo độ bền chắc.